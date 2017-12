Mobile Payment, personalisierte Angebote, Instore-Navigation: Der mittelständische Baumarktbetreiber Knauber gönnt seiner Kundenkarte zum 20. Geburtstag eine digitale Frischzellenkur.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Big Data ist nicht nur was für Big Player. Das zeigt das Beispiel des Mittelständlers Knauber. Seit 20 Jahren bietet der Baumarktbetreiber seinen Kunden eine Bonuskarte an. Rund 360.000 Kundenkarten hat das Unternehmen inzwischen davon ausgegeben, etwa 20 Prozent davon sind Partnerkarten, so dass sich der Filialist mit Sitz in Bonn aktuell über 300.000 aktive Kundenkonten freut – Tendenz steigend, denn jährlich kommen bis zu 15.000 neue Konten hinzu.

Die Karte ist so erfolgreich, dass sie nun noch intelligenter wird. Gemeinsam mit der Technologieagentur Tarent Solutions führt der Baumarktbetreiber in seinen sechs Filialen mit der Knauber-App eine digitale Kundenkarte ein.

Knauber Holding GmbH und Co. KG Knauber ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Seit 1880 hat sich Knauber vom kleinen Kolonialwarenladen zu einer Unternehmensgruppe mit mehr als 900 Mitarbeitern entwickelt, die in zwei unterschiedlichen Handelssparten aktiv ist: im Einzelhandel mit insgesamt sieben Knauber Freizeitmärkten (sechs ab dem Jahr 2018, Montabaur schließt Ende des Jahres) sowie im Energiehandel mit Knauber Mineralöl, Knauber Gas, Knauber Erdgas, Knauber Contracting sowie GerLub Schmierstoffen.

"Mit der App betreten wir völliges Neuland" Philipp Lösche, Marketingleiter Knauber

Die klassische Knauber-Kundenkarte bietet klassische Vorteile wie Rabatte, Gewinnspiele und Sonderaktionen sowie eine verlängerte Garantie auf Elektrogeräte. Hinzu kommen Sonder- und Vorteilsaktionen sowie exklusive Events für die Karteninhaber.Durch die gesammelten Daten identifizierte der Händler bislang sechs unterschiedliche Kauftypen, denen er persönliche Angebote aus den entsprechenden Themenwelten macht: Heimwerker, Kreative, Gärtner, Grillbegeisterte, Heimtierfreunde und Menschen, die ihr zu Hause schön dekorieren wollen.„Mit der App betreten wir aber völliges Neuland“, sagt Philipp Lösche, Marketingleiter der Knauber Freizeit GmbH & Co. KG. „Die Kundenkommunikation wird mit der digitalen Kundenkarte beschleunigt, sie funktioniert sozusagen nun in „Echtzeit“. Das erfordert eine ganz andere Planung im Hintergrund.“ Die Vorteile der digitalen Kommunikation liegen auf der Hand: sie spart nicht nur Porto und aufwändige Mailings, sondern der Händler erreicht auch den Kunden genau da, wo er sowieso gerade in Baumarkt-Kauflaune ist und sofort etwas mit dem jeweiligen Vorteil anfangen kann.Zudem bietet der Fachhändler über die App weitere Servicefunktionen an, beispielsweise kann der Kunde Produktinformationen und Erklär-Videos abrufen. Und bald soll der Baumarktbesucher mit der „Scan&Go-Funktion“ sogar mobil per Lastschrift, Kreditkarte und Paypal zahlen können.

Noch im kommenden Jahr will Knauber in der App darüber hinaus auch eine Navi-Funktion für die Hauptfiliale in Bonn-Endenich testen. Dort können sich die Kunden künftig nach vorher eingegebener Einkaufsliste durch den Markt direkt zum Produkt führen lassen, ihre Produkte dann selbst per Handy einscannen und beim Verlassen des Marktes per Knopfdruck bezahlen. Den Mehraufwand – alle Kampagnen und mögliche Funktionserweiterungen der App werden weiterhin bei Knauber selbst geplant – scheut der Marketing-Chef nicht.

Passend zum Thema: Technologie Big Data – die Realität ist komplexer als alle Visionen Mit Big Data lässt sich gutes Geld verdienen: Das Heer an Beratern, die nachdrücklich in Unternehmen die Einführung von Big Data Analysen fordern, zumindest verdient prächtig. Doch die Händler selbst sind eher selten euphorisch. Big Data - der große Irrtum? Mehr lesen

Im Gegenteil: „Als mittelständisches Familienunternehmen müssen wir uns mit mehr Service von den großen Ketten abheben“, sagt Lösche. „Aber da haben wir alle Spaß dran. Das Unternehmen will schließlich nicht langweilig werden.“ Die wichtigste Erkenntnis aus den Tests der Digitalisierungsoffensive bei Knauber wird allerdings sein, „ob der Kunde das alles überhaupt will“, wie es Lösche formuliert.

Mehr zum Thema:



Studien Das sind die besten deutschen Online-Baumärkte Deutschlands Baumärkte müssen im DIY-Segment zunehmend Amazon fürchten. Der Online-Riese legt an Umsatz mächtig zu. Doch die deutschen Baumärkte sind gut vorbereitet. Das zeigt eine aktuelle Studie des EHI. Mehr lesen

Studien Jetzt müssen die Baumärkte vor Amazon zittern Während die Branche sich noch Gedanken über Amazon Fresh und die Auswirkungen von Amazon Echo macht, erobert der Online-Riese längst still und leise neue Märkte, die noch dazu im E-Commerce teilweise eher noch eine Randerscheinung sind. Mehr lesen