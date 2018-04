Was unterscheidet erfolgreiche Bildmotive auf Facebook und Instagram von anderen? Wir haben für Sie die besten Tipps zusammengestellt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Ohne Qualität geht es nicht

etailment-Klassiker Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll. Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools. Deshalb präsentieren wir Ihnen die besten zeitlosen Artikel von etailment in loser Folge.

Wählen Sie Ihr Motiv mit Bedacht

Farben haben Einfluss auf Klicks

© Adobe.com

Texte und Diagramme

© Screenshot vom Autor

Das Umfeld gestalten

© Screenshot vom Autor

Fazit

Bilder mit Wiedererkennungswert bzw. schnell erfassbare Motive

Abbildung des Produkts

Element mit Call to action

Kontrastreiche Schrift



Marketing Instagram: 5 Tools, auf die Sie nicht verzichten wollen Mit der Kraft visueller Eindrücke bietet Instagram Händlern die Chance, Interessenten für Produkte zu begeistern oder eine kleine Gemeinschaft rund um ein Nischenangebot aufzubauen. Die geschäftliche Nutzung von Instagram ist indes nicht ganz so leicht, das Angebot an Tools fast nicht zu überschauen. Diese hier sollten Sie aber unbedingt kennen. Mehr lesen



Marketing 8 Tipps für den optimalen Business-Start bei Instagram Instagram vereint die unterschiedlichsten Marken und Unternehmen auf seiner Plattform. Wenn Sie diesen Vorbildern nacheifern wollen, geben wir Ihnen 8 Tipps mit auf den Weg. Mehr lesen



© Zalando/Instagram Marketing Neue Shopping-Funktion: So verändern Instagram und Pinterest die Customer Journey Instagram und Pinterest sind Quellen der Inspiration für den shopping-freudigen Kunden. Doch der Kontaktpunkt zum Shop war bislang eher umständlich zu konstruieren. Das ist nun anders und könnte der Customer Journey einen anderen Drive geben. Mehr lesen

Um den Nutzern von Bildernetzwerken wie Instagram etwas verkaufen zu wollen, bedarf es schon etwas mehr, als verwackelte Aufnahmen aus dem eigenen Laden. Bekannte und weniger bekannte Händler und Marken experimentieren bereits seit einiger Zeit mit dem Verkauf in Netzwerken wie Pinterest, Instagram und Facebook. Aus vielen Erfahrungsberichten und Statistiken haben wir für Sie die besten Tipps zusammengetragen.Ein schlechtes Foto bleibt ein schlechtes Foto, egal wie sehr an den Feinheiten einer Anzeige geschraubt wird. Ein selbst produziertes Bild sollte daher professionell wirken und das Produkt, um das es geht, im sprichwörtlich besten Licht erscheinen lassen.Schlechte Ausleuchtung, verwaschene Farben oder Unschärfen - was für das Familienalbum vielleicht gerade noch geht, hat online nichts zu suchen. Es sei denn natürlich, die Kampagne würde genau damit spielen. Aber das dürfte wohl nur für Fotohändler in Frage kommen. Beim Definieren von Bildausschnitten sollten auch die Besonderheiten der Formate bedacht werden. Auf Instagram sind die Motive quadratisch, während auf Facebook das Rechteck bevorzugt wird.Hohe Klick- und Verbreitungsraten erhalten grundsätzlich alle. Wenn Netflix etwa für sein Angebot wirbt, dann werden die Gesichter der Hauptdarsteller in der jeweiligen Rolle in den Vordergrund gestellt. Wer auf Verbreitung setzt, benötigt einen Gedanken, der sich in Form des Bildes schnell teilen lässt, eine Meme. Ein Begriff, der zwar gern nur in Zusammenhang mit dem Internet gesehen wird, aber eigentlich aus der Kommunikationstheorie stammt.erzeugen mehr Wirkung. Wenn möglich, sollte das Produkt nicht allein abgebildet werden, sondern von Menschen präsentiert oder genutzt werden. Die Möbelbranche hält sich in dieser Hinsicht wiederum etwas zurück, wohl aus dem Gedanken heraus, dass die Betrachter eines Fotos sich selbst in die Szenerie projizieren Dabei stört natürlich der Anblick anderer Personen.sollten lieber im Stock bleiben. Sie wirken selten authentisch und besonders attraktive Motive erscheinen dann auch rasch in den Kampagnen von Mitbewerbern.Offenbar haben die verwendeten Hintergrundfarben Auswirkungen auf die Klickraten. Das hat jedenfalls Adobe vor einiger Zeit herausgefunden.Die höchsten Klickraten konnten demnach Bilder mit Lila, Gelb und Schwarz erreichen. Auf Facebook sollten Grafiken vermieden werden, die die Hausfarben verwenden. Grau und Blau werden zu schnell übersehen, weil der Dienst sie intensiv einsetzt.Nicht selten verbreiten sich Texte besonders schnell in grafischer Form. Und mit einem Stapeldiagramm lassen sich durchaus auch Vorzüge von Produkten transportieren. Bei der Gestaltung solcher Anzeigen helfen Dienste wie Canva weiter. Hier werden gleich die passenden Vorlagen für die Anzeigen- bzw. Postinggrößen angeboten. Und mit den einfachen Werkzeugen und Schablonen können auch Nutzer ohne grafisches Talent schnell ein ansprechendes Diagramm gestalten.Bei der Gestaltung sollte auf einegeachtet werden. Helle Buchstaben vor einem dunkleren Hintergrund sind besser. Anders als im Print darf hier aber mit unterschiedlichen Größen und auch Schriftfamilien experimentiert werden. Wichtig ist ebenfalls, eine. Der berühmte "Call to Action" darf nicht fehlen.Rund um einen Eintrag auf Instagram gibt es genügend Raum, der ebenfalls gestaltet werden kann. Im Beschreibungstext lässt sich eine kleineerzählen. In den Text eingestreuteschaffen zusätzliche Aufmerksamkeit. Und natürlich sollten auf Instagram die Tags nicht vergessen werden.Bei einem Posting auf Facebook kann eine (möglichst kurze und knackig) Headline eingetragen werden. Der Platz oberhalb eines Bildes kann zumindest theoretisch unbegrenzt Text aufnehmen. Aber da es ja um den Verkauf mittels Bilder geht, ist es natürlich besser, sich bei den Texten möglichst kurz zu halten.Basiselemente einer erfolgreichen Anzeige auf Facebook und Instagram sind: