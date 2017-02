Der Metro-Konzern steigt mit seiner Werbe-Tochter Retail Media Group (RMG) in den Datenhandel für die Werbung ein. Die Metro reiht sich damit in die Phalanx der Top-Player ein, die ebenfalls mit Retail Media um die digital investierten Werbe-Euros kämpfen. Ein gewaltiger Markt und eine Bedrohung für andere Händler.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Die Grundidee der neuen Geldquelle „Retail Media“ (so heißt das System in Vermarkterkreisen) ist simpel und verführerisch. E-Commerce-Unternehmen machen die über 90 Prozent Traffic, der von Nichtkäufern generiert wird, zum neuen Geschäftsfeld. Markenhersteller werden dabei mit speziell aufbereiteten Daten gelockt. Dem Handel beschert das eine schöne Rendite und reichlich Umsatz. Beim chinesischen Handelsriesen Alibaba sollen mittlerweile 50 Prozent der Umsätze aus der Online-Werbung kommen.

Bei RMG-Kunden der Metro sollen mit Hilfe von anonymisierte Besucher- und Kaufdaten von Media-Markt, Saturn, Real, Metro, Hitmeister und Redcoon Online-Anzeigen passgenau auf die Kunden zugeschnitten werden. Mit den Daten verfügt RMG schon zum Start über ein umfassendes Portfolio an nicht personalisierten Besucher- und Kauf-Daten. Ein wichtiges Argument gegen große Mitbewerber. Denn die sind schon da und kassieren bei den Marken ab.



Das Team der RMG Geleitet wird die RMG von Richy Ugwu als CEO, der zuvor als Head of Digital Innovation bei der Metro Group tätig war. Zudem ist Ugwu Gründer des Tech-Startups Roq.ad und hat renommierte DAX-Unternehmen und Marktführer aus der Industrie und Konsumgüterbranche zu ihren Digital­strategien beraten. Das weitere Führungsteam der Retail Media Group GmbH wird sich wiefolgt zusammensetzen: Dagmar Feldmann wird Chief Financial Officer (CFO) und kommt von der METRO GROUP

wird Chief Financial Officer (CFO) und kommt von der METRO GROUP Andreas Joebges agiert fortan als Chief Technology Officer (CTO) und verantwortete zuvor die konzernweite IT-Architektur von Axel Springer SE

agiert fortan als Chief Technology Officer (CTO) und verantwortete zuvor die konzernweite IT-Architektur von Axel Springer SE Michael Zeiler übernimmt den Posten des Chief Operating Officer (COO) und kommt von Wunderman, wo er als Managing Partner EMEA und Mitglied des Management Boards tätig war

übernimmt den Posten des Chief Operating Officer (COO) und kommt von Wunderman, wo er als Managing Partner EMEA und Mitglied des Management Boards tätig war Kai-Uwe Jürgens steigt als Managing Director DACH ein, ehemals Chief Executive Officer bei PeJay GmbH, Director Ad Sales bei Discovery Communications Deutschland und Senior Account Director bei der ProSiebenSAT.1 Media AG / SevenOne Media

steigt als Managing Director DACH ein, ehemals Chief Executive Officer bei PeJay GmbH, Director Ad Sales bei Discovery Communications Deutschland und Senior Account Director bei der ProSiebenSAT.1 Media AG / SevenOne Media Lars Engelbrecht übernimmt den Posten des Head of Operations und war zuvor als Head of Programmatic Buying für die Agenturmarken der Havas Media Group tätig

Top-Player buhlen um branchenferne Werbekunden

Nach Amazon und eBay machen seit einiger Zeit auch Zalando und Otto ihre Nutzerdaten über eigene Vermarktungstöchter (Zalando Media Solutions und Otto Group Media) mit Retail Media aggressiv zu Geld. Auch Rewe Digital will Rewe Online mit seinen Online-Vermarktungsplätzen quasi zu einem zusätzlichen Kanal jenseits des klassischen Handzettels machen. Mit „zielgenauem Targeting und einer Nähe zum Abverkauf, die Hersteller in der Form woanders nicht finden können“, sagt Johannes Steegmann, Geschäftsführung Strategie, Marketing, Ventures bei Rewe Digital.

Die Top-Player haben ihre Plattformen bereits erfolgreich vor allem für Markenwerbung geöffnet. Vorzugsweise für große Brands, die Otto und Zalando sonst nicht als Absatzkanal nutzen, zum Beispiel Banken, Versicherungen und Konsumgüterhersteller. Parallel wird die Werbung für die Produkte der Handelspartner weiter verfeinert. Diese können mit Banner und Textlinks die Produkte anpreisen, die auf der jeweiligen Plattform verkauft werden. Oder auf Schwester-Shops und Apps des jeweiligen Konzerns verweisen.

So buhlt Zalando nicht nur um Modehersteller, die bereits ihre Ware über Zalando verkaufen. Sondern macht sich auch für Marken aus den Branchen Beauty, Lifestyle und FMCG hübsch.

Otto beispielsweise arbeitet bereits mit Dutzenden von Werbepartnern – auch jenseits der Otto Group - zusammen, will sogar innerhalb der nächsten zwei Jahre den Sprung in die Top 10 der Agof-Vermarkter schaffen.

Die (Arbeitsgemeinschaft Online Forschung) Agof ist ein Zusammenschluss der führenden Online-Vermarkter in Deutschland, die unter anderem die Reichweite von Online-Angeboten ermittelt und Mediaagenturen und Werbetreibenden so den Vergleich von Online-Angeboten ermöglicht.

Bessere und zielgenauere Daten

Das Interesse der Marken ist jedenfalls groß. Kein Wunder. Soziodemografische Daten wie Alter, Geschlecht und Herkunft gibt es im Internet schließlich inzwischen an jeder Straßenecke. Die Händler aber verfügen auch über Transaktionsdaten. Anders gesagt: Sie wissen nicht nur, was Kunden suchen. Sie wissen auch, was Kunden dann tatsächlich kaufen.

Ein anderes Beispiel: Die Daten wissen nicht nur, dass sich eine Kundin für eine bestimmte Farbe interessiert, sondern diese auch schon einmal ausgewählt hat, zum Beispiel beim Kauf eines Kleides. Beauty-Marken können diese Daten beispielsweise nutzen, um Kosmetika in blau anzupreisen.

Obendrein geht es nicht allein um die Onlinewerbung. Retail Media lässt sich auch für Paketbeilagen nutzen. Parallel zu einer Online-Kampagne – beispielsweise für ein Shampoo - könnte man auch Produktproben und Magazine in Pakete legen lassen.

Marken locken Kunden in eigene Shops

Wenn die großen Handelsplattformen in Serie zu Vermarktern werden, ist das für den Rest der Branche nicht ungefährlich.

Während bei Amazon in den Werbeumfeldern lediglich Verkaufsförderung für den eigenen Laden betrieben wird, können bei Otto, Zalando und Metro auch Kampagnen geschaltet werden, mit denen die Hersteller zielgenau auf eigene Shops locken. Damit machen sie sich ein Stück weit unabhängiger von den Online-Shops kleinerer Händler und stärken das eigene Online-Geschäft. Eher mittelständisch geprägte Händler dürften da alsbald Traffic- und Umsatzverluste registrieren.



Hinzu kommt: Weil bis zu 97 Prozent des Traffics – so Zahlen von Zalando - nicht zu Käufen führt und somit zumindest zum Teil teuer - zum Beispiel über bezahlte Suchmaschineneinträge - eingekauft wurde, werden die eigenen Werbeanstrengungen auf diese Weise refinanziert. Torsten Ahlers, Geschäftsführer des Retail Media-Vermarkters Otto Group Media, spricht von Margen von über 30 Prozent. Ein Wettbewerbsvorteil, der sich vielen Händlern so nicht bietet oder zumindest nur selten genutzt wird, wenn beispielsweise zusätzliche Erlöse durch Werbekostenzuschüsse (WKZ), Website- und Profildatenvermarktung generiert werden.

Player Milliarden-Rekord – Warum Zalando 2017 noch mächtiger wird Zum ersten Mal hat Zalando in einem Quartal mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Das Wachstum im vierten Quartal von rund 25 Prozent ist für den Rest der Branche, der eher mit einem blauen Auge aus dem Jahresendspurt kommt, eine Peinlichkeit. Und es wird noch peinlicher. Denn das neue Spitzenergebnis für 2016 samt gestiegenem Profit dürfte Zalando 2017 auf über 4 Milliarden Euro heben können. Wie und wo das passiert, ist absehbar. Mehr lesen

Player Darf`s auch Elefantenscheiße sein? 10 Startups, die neue Erlösquellen entdecken Am Anfang eines Unternehmens steht die Idee. Manchmal ist es eine Nische. Zuweilen ein cleveres Modell. In jedem Fall aber haben viele junge Startups frische Ideen. 10 davon stellen sich im neuen Format „1.000 Sekunden Zukunft" auf dem etailment Summit am 29. September in Frankfurt vor. Präsentiert werden sie von Jan Thomas, Gründer des Startup-Magazins „Berlin Valley“. Die 10 Startups aus dem Bereich, Food, Mode und Travel stellen wir vorab in einem Kurzporträt in Kooperation mit „Berlin Valley“ vor. Die Beispiele zeigen: Geld verdienen kann man mit kluger Technik - oder auch mit Papier aus echter Elefantenscheiße. Mehr lesen