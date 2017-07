© Rewe

Omnichannel

Neue Regeln: Wie sich der LEH neu aufstellen muss

In der Retailwelt geht es hoch her: Immer mehr Lebensmittelhändler betreten die Omnichannel-Arena. Welche Folgen das für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hat, was Händler tun müssen, um im Spiel zu bleiben, und was Content-Communication damit zu tun hat, erklärt Bernd Meyer, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter von TERRITORY Bestseller, in einem Gastbeitrag exklusiv für etailment.