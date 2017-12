Das Start-up MyMuesli ist seit 10 Jahren Sympathieträger und ein gewaltiger Erfolg - online und offline. Wie schafft man das, wie erhält man sich die Start-up-Agilität und wie geht es weiter? Diese und viele andere Fragen beantwortet Mitgründer Max Wittrock im etailment-Podcast "OR".

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Hier hören Sie uns! "OR" - den etailment-Podcast - finden Sie bei Soundcloud sowie iTunes oder per RSS-Feed . Sie finden uns außerdem auf der Plattform Libsyn sowie auf Stitcher und Deezer . Wir freuen uns über jeden Like und jeden Follower. Unser Tipp: Den Podcast bei iTunes abonnieren und keine Folge verpassen.

Shownotes

Der Sponsor Die aktuelle Folge von "OR" - Der etailment Podcast wird gesponsert von NETFORMIC. Die inhabergeführte E-Commerce-Agentur realisiert seit über 15 Jahren für B2B & B2C Kunden umfangreiche E-Commerce-Vorhaben wie Onlineshops, digitale Marktplätze sowie Multi-Channel-Lösungen. Auf der Basis von Shopware, Spryker und OXID eSales erschaffen sie mit umfassendem Expertenwissen, Kreativität und Zielgruppenkenntnissen digitale Erlebniswelten. Sie beraten ihre Kunden in allen Projektphasen. Zum Kundenportfolio gehören beispielsweise Euronics, Intersport, der VfB Stuttgart und Pflanzen-Kölle. NETFORMIC wurde bereits viermal mit dem "Shop Usability Award" ausgezeichnet.

Links und Bücher zu dieser Folge

Apropos Listen: Wir hoffen, unser Podcast steht schon auf Ihrer Liste. Liken und abonnieren Sie uns einfach bei Soundcloud oder iTunes . Viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns über jede positive Bewertung.

Seit 2007 mischt Mymuesli im Web und später auch offline mit. Der Erfolg kam schnell. Und damit auch die Probleme. Etliche Probleme folgten.Heute steht Mymuesli in vielen Supermarktketten im Regal, hat über 50 eigene Filialen.Die Aufgaben sind also gewachsen. Entsprechend viele Fragen hatten wir an Max Wittrock. Und er hat sehr, sehr viele beantwortet und er erzählt, wie man mit Erfolgen und Fehlern umgeht. Fitness-Tipps und Lifehacks gab es inklusive.Getroffen haben wir ihn im weihnachtlich dekorierten Laden am Viktualienmarkt. "Diesen Laden hätten wir uns vor zehn Jahren nie träumen lassen", sagt er im Podcast.Geträumt wird noch immer. Oder um es weniger hochtrabend zu formulieren: Es wird viel ausprobiert. Jüngstes Produkt ist Nilk , eine pflanzliche Milchalternative. "Wichtig ist, dass man ständig neue Dinge ausprobiert. Wir glauben an Machen und ausprobieren", sagt Max Wittrock.Was dazu gehört, wie er zusammen mit den Mitgründern Philipp Kraiss und Hubertus Bessau neue Produkte auf den Markt bringt und warum er Verkaufskanäle mit Kindern vergleicht, sagt er im Podcast.[3:30] Der Start-up Spirit[7:10] Über Kuchendiagramme, machen und ausprobieren[9:30] Wie man neue Produkte testet[11:00] Wo Instagram hilft[12:00] Fehler aushalten und vermeiden[15:00] Quo vadis Omnichannel[17:00] Warum noch Läden?[19:00] Touchpoints und schnelle Bedarfsdeckung[21:30] Learnings aus den Ladenwelt[25:00] Verkaufskanäle sind wie unsere Kinder - wir lieben alle[29:00] Selbstoptimierung und Müßiggang[33:30] Seine Fitness-Tipps[38:30] Müsli und Lifestyle[42:00] Freiräume schaffen„Tools der Titanen“ - Tim Ferriss"The Lean Startup" - Eric Riess"Predictably Irrational" - Dan Ariely"The 22 Immutable Laws of Branding" - Al Ries "Machen!: Das Startup-Buch der mymuesli-Gründer" - Hubertus Bessau,‎ Philipp Kraiss,‎ Max WittrockMax Wittrock schreibt regelmäßig bei Linkedin

"Tod in Venedig" - Thomas Mann"Die Korrekturen" - Jonathan Franzen