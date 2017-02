Technik soll den Menschen helfen, effizienter zu werden. Die Microsoft-Deutschlandchefin Sabine Bendiek über intelligente Clouds, Demokratisierung von Software und die Zukunft des Personal Computing.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

"Es verändern sich so viele Dinge, man weiß gar nicht, was erfolgreich sein wird." Sabine Bendiek

Die Chefin Sabine Bendiek ist seit Januar 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Die Diplom-Betriebswirtin hat am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge und der Universität Mannheim studiert. Zuvor war sie bei McKinsey, Booz Allen, Siemens Nixdorf Information Systems und Dell tätig.

© Microsoft

© Microsoft

Cortana und Azure Sprach-Assistent

Die Software, die Befehle in gesprochener Sprache verarbeitet, heißt bei Microsoft Cortana. Mit ihr kann man die Internetsuchmaschine Bing oder Navigationsgeräte bedienen, Termine und Erinnerungen erstellen oder Kontakte aus dem Handyadressbuch anrufen.



Azure

Bei dem Cloudangebot „Azure“ legt Microsoft Wert darauf, dass die Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert und jeglicher Zugang der Kundendaten von einem Datentreuhänder, T-Systems International, einer unabhängigen deutschen Firma und Tochter der Deutschen Telekom, kontrolliert werden.



© Hans-Rudolf Schulz



Wie können Mittelständler das lösen?

Das Bewusstsein, dies zu ändern, ist bei ganz vielen Kunden da. Wie man das im täglichen Leben in seiner Organisation mit Leben füllt und umsetzt, ist eine Herausforderung und erfordert unternehmerischen Mut. Doch die gute Nachricht ist: Die deutschen Kunden nehmen das Thema sehr ernst.

"Digitale Assistenten sind auch ein großes Thema für den Handel, weil man mit ihnen den Konsumenten immer mehr Service bieten kann. Der Assistent lernt, was die Interessen des Kunden sind, wie man ihn hereinholt und begeistert." Sabine Bendiek

© Microsoft

Microsoft Wallet Microsoft Wallet ist ein kontaktloses Bezahlsystem für Windows-basierte Smartphones. Es erfordert keine speziellen Terminals, sondern kann mit den bereits existierenden betrieben werden. Der Softwarekonzern vermeidet damit die Abhängigkeit von Dritten beim Betrieb der digitalen Geldbörse.

Technologie So trübt sich Ihre Cloud-Strategie nicht ein Cloud ist seit einigen Jahren das Zauberwort in der IT schlecht hin. Immer mehr Anwendungen werden als reine Service-Angebote (Software as a Service = SaaS) angeboten. Online-Shops, CRM- und Warenwirtschaftssysteme, Werkzeuge für den Versand und natürlich die Marketing-Clouds großer und kleiner Hersteller. Den Überblick zu behalten, die richtige Strategie zu finden und vor allen Dingen einen passenden Anbieter zu finden ist dabei nicht immer leicht. Mehr lesen

Backoffice Microsoft Office 365: "Gebündelte Funktionen" Thomas Roth, Produktmanager bei Microsoft, was neu und besser ist an der neuen Software Microsoft Office 365. Mehr lesen

Ladenkonzepte Microsoft plant Flagshipstores in Europa Nach dem Vorbild des Erzrivalen Apple will nun auch Microsoft ein eigenes Ladennetz aufbauen. Laut Medienberichten soll es bereits Gespräche über Standorte in Großbritannen geben. Mehr lesen

Wir setzen hier nicht nur auf die Ausstattung, sondern wollen ein Vorreiter für die Veränderung der Arbeitswelt sein. Technologie verändert grundsätzlich die Art, wie zusammengearbeitet wird. Eine der Säulen der digitalen Transformation ist, wie man seine Mitarbeiter befähigt, besser miteinander zu arbeiten und Probleme auch im Kundengespräch zu lösen. Da geht es jetzt auch für Händler ans Eingemachte.Erstens die Mitarbeiter befähigen, mobil und vernetzt zu arbeiten. Die Art, miteinander zu arbeiten, ändert sich massiv. Zum Zweiten muss sich die Zusammenarbeit mit Kunden ändern. Die vernetzten Kunden erwarten ganz andere Kundenerlebnisse, ganz anderes Verständnis darüber, was sie als Kunden umtreibt. Das dritte Thema ist die Prozessautomatisierung, die früher mit dem Preis fehlender Flexibilität einherging. Heute reden wir über maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, über Big Data Analyse und über ganz neue Möglichkeiten, mit Maschinen zu interagieren. Die vierte Säule sind Produkte und Services auf Basis digitaler Technologien.Wir haben eine Vision, die uns antreibt. Unsere Vision ist es, jeden Menschen und jede Organisation zu befähigen, mehr zu erreichen. Wir glauben daran, dass richtig eingesetzte Technologie eine wahnsinnige Kraft zum Guten hat. Maschinen ersetzen keine Menschen, sondern helfen ihnen, eine bessere Arbeit zu machen, effizienter zu werden und die richtigen Entscheidungen zu treffen.Intelligente Cloudinfrastrukturen liefern die Grundlage für diese digitale Transformation. Digitale Geschäftsmodelle bekommen Sie anders nicht vernünftig hin. Erstens aufgrund der Skalierbarkeit. Zweitens können sie sonst nicht auf einer gemeinsamen Datenbasis aufbauen. Das ist ein großes Problem der klassischen Infrastrukturen, dass sie die Daten haben, aber sie nicht sinnvoll nutzen können. Und drittens die grenzüberschreitende Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Digitale Transformation verlangt auch, neue Geschäftsmodelle oder Lösungen einfach mal auszuprobieren. Das birgt auch Risiken, es verändern sich so viele Dinge, man weiß gar nicht, was erfolgreich sein wird. Diese unternehmerische Risikoverteilung bekommen Sie nur über die Cloud hin.Das Thema beinhaltet zwei Aspekte: Trusted Cloud, wir sind ein vertrauenswürdiger, transparenter und das Eigentum der Daten achtender Anbieter. Wir bieten mit Microsoft Azure heute schon Clouddienste aus deutschen Rechenzentren an. Es geht darum, wie ich technologische Innovation rund um maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Spracherkennung demokratisieren kann. Das geschieht am besten, wenn man diese Intelligenz in den Cloudinfrastrukturen als Programmierschnittstellen zur Verfügung stellt. Alles, was wir lernen, fließt dort ein, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, bessere Lösungen anzubieten.Das ist Teil eines grundlegenden strategischen Wandels, den Microsoft schon vor einigen Jahren begonnen hat. Wir wollen Ökosysteme aufbauen, öffnen und für andere nutzbar machen. Linux ist ein Beispiel, wie das erfolgreich laufen kann. Inzwischen sind rund 30 Prozent in unserem Cloudprodukt Azure linuxbasiert. Außerdem wollten wir sicherstellen, dass unsere eigenen Anwendungen wie Office 365 auf allen Betriebssystemen – also auch iOS und Android – schnell und zuverlässig in hoher Qualität zur Verfügung stehen. Wir können in Summe mehr erreichen, wenn wir diese Ökosysteme öffnen und gemeinsam einen größeren Nutzen schaffen.Wir sind natürlich überzeugt, dass es sinnvoll ist, die gesamte Bandbreite unserer technologischen Angebote zu nutzen. Aber wir zwingen die Kunden nicht dazu. Sie haben viele Vorteile, wenn sie das tun, beispielsweise eine enge Integration bei der Verbindung der unterschiedlichen Kommunikations-, Interaktions- und Kalenderfunktionen von Office 365 mit dem E-Mail-Programm Outlook. Das bekommt man nicht so einfach hin, wenn man einzelne Programme von anderen Anbietern zusammenstückelt. Aber wir haben uns bewusst für offene Ökosysteme entschieden. Jeder, der etwas dazu beitragen kann, sollte dazu auch in die Lage versetzt werden.Wenn wir uns anschauen, was wir heute mit dem Smartphone machen, ist das fast schon antiquiert. Die Welt ist inzwischen mit so vielen Computern versehen, dass sich die Frage stellt, wie schaffen wir es, diese Mensch-Maschine-Interaktion viel einfacher und intuitiver zu gestalten. Statt einer App nach der anderen aufzumachen ist das Thema Sprache ein ganz großer Treiber. Digitale Assistenten sind auch ein großes Thema für den Handel, weil man mit ihnen den Konsumenten immer mehr Service bieten kann. Der Assistent lernt, was die Interessen des Kunden sind, wie man ihn hereinholt und begeistert.Zum einen die smarte Kundeninteraktion und zum anderen die Produktprozessoptimierung. Wie schaffe ich es wirklich, das bestmögliche Produktportfolio zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Kunden zur Verfügung zu haben. Und auch hier wieder eine gute Kundenerfahrung zu bieten, im Sinne von: Was kann ich liefern, wie schnell liefere ich es, wie zuverlässig ist meine Vorhersage, wo es gerade ist und wann es ausgeliefert wird?Wir Deutschen wollen sehr genau verstehen, wie der Businessplan aussieht, was potentielle Risiken sind, wie ich sie adressieren kann. Das Problem bei der digitalen Transformation ist, dass man das nicht immer so genau vorhersagen kann. Aber man hat das Risiko, dass man unter Umständen von anderen abgehängt wird, die schneller und mutiger sind. In diesem Spannungsfeld befinden wir uns.Innovation hat auch immer den Aspekt, dass man etwas lernt, auch wenn es noch nicht so ganz funktioniert. Man muss sich trauen, Dinge auszuprobieren, sich fragen, ob und wie es vom Kunden angenommen wird und dann ständig verbessern. Das ist eine Qualität, von der wir in Deutschland ein bisschen mehr haben könnten. Doch bei einer kritischen Masse herrscht die Erkenntnis, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland nur dann erfolgreich ist, wenn er auch ein digitaler Standort wird.Der Handel ist bei den Investitionen relativ weit vorne, er gehört zu einer der Top-5-Branchen. Händler müssen Konzepte entwickeln, wie sie Online- und Offlinehandel verzahnen. Wie sie den Kunden so abholen, dass man bei beiden Kanälen weiß, wo er war und was er macht, wie man ihn richtig anspricht, was für den Händler das effizienteste ist, wo er den Kunden hinleiten will und wo er die beste Kundenerfahrung hat. Das beinhalten Kundenbeziehungsmanagement und Logistik gleichermaßen.Die Onlinewettbewerber haben von Anfang an alle Systeme so aufgestellt, dass sie sich auf den Kunden ausrichten, während viele stationäre Händler auf das Category Management zielten. Also welche Ware wie viel Regalplatz bekommt. Der stationäre Kunde war lange das Ergebnis des richtigen Produktangebots. Die Erkenntnis war schmerzhaft, dass der Kunde nun ganz anders im Mittelpunkt stehen muss, wie man ihn versteht und begegnet. Das ist der wichtigste Paradigmenwechsel in dieser digitalen Revolution.Es gehört zu einem ganzen Strauß von Technologien, bei denen wir unseren Kunden der einzelnen Branchen zeigen wollen, was alles möglich ist und wie Technologien Innovationen auch im Hinblick auf ihre Kunden und Prozesse voranbringen können.Am Ende ist es die Expertise unserer Kunden, die entscheidet, was sinnvoll ist. Sie können sich als Handelsunternehmen nicht entscheiden, ob digitale Transformation für Sie in Frage kommt oder nicht. Sie können sich nur entscheiden, welche Teile für Sie passen. Aber um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, müssen Sie sich damit beschäftigen. Und wenn Sie das tun, haben Sie viele Chancen, positive Effekte zu erzielen. Wenn Sie es ignorieren, kann es böse enden.Das Interview ist in der aktuellen Ausgabe vonerschienen. Zum Probeexemplar geht es hier