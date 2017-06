Als Händler die richtige Nische zu finden, hat uns an dieser Stelle schon häufiger beschäftigt. Heute stellen wir Beispiele vor.

Laptop-Taschen und Schutzhüllen für Tablet-Computer gibt es viele. Sie bieten ausreichend Schutz für die teuere Hardware. Das ist aber auch bereits alles, was sie können. Das muss anders gehen. Ist zumindest die Überzeugung der Gründer von Horizn. Dort dreht sich alles um "Digitale Nomaden", oder anders formuliert, Menschen, die viel mit ihren technischen Geräten unterwegs sind. So wird ein Trolley angeboten, der nicht nur einen schnellen Zugriff auf den Laptop ermöglicht, sondern auch noch mit einer Batterie versehen ist, um auch unterwegs Smartphone und andere Gadgets mit Strom versorgen zu können. Durchdachte Produkte, die den Kunden alltägliche Probleme lösen. Und somit eine tolle Idee, die von Project A Ventures angeschoben wird.

Etailment-Klassiker Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

Eis geht immer, nicht nur in den Sommermonaten. Und bei diesem Shop erhalten Sie kein Eis, dessen Geschmacksrichtung sich irgendjemand ausgedacht hat. Mit dem "Mixer" stellen Sie sich Ihr persönliches Lieblingseis zusammen. Geachtet wird bei der Zutatenauswahl auch auf Nachhaltigkeit. Einem individuellen Geschmackserlebnis steht nichts im Wege, wenn man sich denn an die Mindestbestellmenge von vier Bechern hält, die bundesweit ausgeliefert werden. Um keine Abstriche bei der Qualität machen zu müssen, schließt der Shop von Ralf Schulze derzeit regelmäßig, wenn die mögliche Wochenproduktion ausgeschöpft ist.

Der Shop kombiniert einerseits gesunde Ernährung, denn schließlich ist Honig nicht nur lecker, sondern auch gut für den Körper. Auf der anderen Seite erfüllen die Gründer Michael Gelhaus und Viktoria Schmidt den Wunsch vieler Kunden, sich mit Produkten aus der eigenen Region zu versorgen. Die Kundschaft kann hier gezielt nach lokalen Imkern suchen, um deren Produkte bequem zu bestellen und sich nach Hause liefern zu lassen. Und die Imker erhalten die Option, ihren Honig auch online zu verkaufen. So haben alle Seiten etwas von dieser guten Idee.