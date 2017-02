In drei Kategorien war Amazon in diesem Jahr bei der Oscar-Verleihung erfolgreich mit dabei. Schon ein bisschen verrückt, wo Amazon inzwischen überall mitmischt. Aber in seinem Kerngeschäft macht Amazon noch ganz andere verrückte Dinge.

An das Drama "Manchester by the Sea", produziert von den Amazon Studios, gingen zwei Oscars: Casey Affleck als bester Hauptdarsteller und Kenneth Lonergan für das beste Originaldrehbuch. Mit an Bord waren die Amazon Studios auch bei dem iranischen Film "The Salesman", der als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet wurde.

Weitaus eigenartiger als das Engagement in Hollywood, mit dem Amazon sein Prime-Video-Angebot stärkt, sind so manche anderen Produkte und Services, die auf der Plattform geboten werden. Einige davon sollten den Wettbewerb zudem alarmieren.

Kunden, die auf Ziegen starren

© Amazon

Truck Stop

Amazon Treasure Truck

Auf dem Amazon-Highway ist die Hölle los

Amazon & Nissan

Little Buddha

© Amazon

Sideways

Aristocats

© Amazon

