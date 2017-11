Der Singles‘ Day am 11.11. ist in China ein gewaltiges Verkaufs-Event, das der Online-Riese Alibaba mit einer Reihe von Aktion nochmals in neue Dimensionen hebt. Auch internationalen Marken verschafft das Shopping-Groß-Ereignissen eine Bühne. Zaungäste können beobachten, welche neuen Instrumente Kunden für die Plattform begeistern sollen. Welche Hebel sind das?

Fast 100.000 Läden in ganz China wurden in sogenannte “Smart Stores” verwandelt, die eine Reihe von „New Retail“-Erfahrungen für die Kunden bereithalten, wie gesichtsbasierte Bezahlungen und Scan-and-deliver-Shopping.

Das AR-Spiel "Catch the Cat" bringt Online-Traffic mit einer "Pokemon Go"-Mechanik an Offline-Orte. Konsumenten nutzen ihr Mobilgerät, um das Maskottchen, die virtuelle Tmall-Katze, zu fangen und damit spezielle Preise, Rabatte und Coupons zu gewinnen, die sie online und in stationären Läden einlösen können. Alibaba's AR Game: “Catch the Cat”

“Rote Umschläge” im Wert von rund 32 Millionen Euro werden bei verschiedenen interaktiven Spielen unter die chinesischen Konsumenten gebracht.

Die „See Now, Buy Now“-Fashion Show ist eine große Gala in Shanghai. Bei der Show, sie wird bereits zum zweiten Mal inszeniert, laufen Models mit Mode von Marken wie Guerlain, Adidas, Estée Lauder, Victoria’s Secret oder Ralph Lauren über den Laufsteg. Gleichzeitig wird die Show im TV und im Web übertragen. Die gezeigte Mode kann natürlich auch direkt eingekauft werden.

Alibaba nutzt den 11.11. traditionell, um neue Technologien und Formate auszutesten und auszurollen. Diese Elemente spielen dabei eine besondere Rolle:In Partnerschaft mit Marken wurden 60 “New Retail” Pop-up-Läden in 12 Städten in China geschaffen. Konsumenten können zum Beispiel den Pop-up-Laden einer Kosmetikmarke besuchen, um einen Lippenstift per Augmented Reality (AR) auszuprobieren.



