Fail fast. Fail often. So lautet das Business-Mantra. Scheitern gehört dazu. Doch kaum jemand ist so gewaltig und heroisch gescheitert, wie der Polarforscher Sir Ernest Henry Shackleton. Kühne Visionen, gewaltige Krisen bestimmen auch heute den Handel. Rettung? Vielleicht braucht es dafür herausragende Führungspersönlichkeiten wie Shackleton. Was können wir von ihm lernen?

„Für wissenschaftliche Leitung gebt mir Scott; für eine störungsfreie und schnelle Fahrt Amundsen; aber wenn ihr in eine hoffnungslose Lage geratet, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt, dann fallt auf die Knie und betet um Shackleton", heißt es im Buch von Alfred Lansing über den Polarforscher.

© Frank Hurley

Keine Name ist so mit Risiko, mit Scheitern, aber auch mit Rettung verbunden, wie der Name Shackleton. So manch einer würde sich seine Qualitäten heute im Handel wünschen.Der Polarforscher und Expeditionsleiter Ernest Shackleton wurde durch seine Antarktis Expedition "Endurance" (Durchhaltevermögen) von 1914 bis 1916 weltberühmt. Nicht etwa, weil er sein Expeditionsziel erreichte, sondern weil er seine gesamte Mannschaft nach einer zweijährigen Odyssee und einer endlosen Folge an lebensbedrohlichen Katastrophen im Eismeer lebend zurück brachte. Dabei spielten Shackletons enormes Führungsqualitäten eine zentrale Rolle.