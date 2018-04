Alles muss schneller werden. Tempo ist gefragt. „Tempo“ ist auch das Thema der neuen Staffel des Etailment-Podcast „OR“. Darüber diskutieren wir in den kommenden Wochen mit Start-ups, Händlern, Dienstleistern und Überraschungsgästen. Zum Start der Staffel schauen wir auf die Produktivtipps der Zeit-Gurus, Rituale der Influencer und sprechen über eigene Kniffe beim Zeitmanagement.

Wie wird man produktiver? Muss man um 4 Uhr aufstehen und dann direkt mit Sport starten – win the Morning, win the day – wie das bei den Amerikanern so schön heißt?

Muss man sich von der Sklaverei der Emails befreien oder den mystischen End-Level „Inbox Zero“ erreichen?

Zum Warm-up der neuen Staffel diskutieren Rene Hempe und Olaf Kolbrück Produktivitäts-Hacks, Zeitspar-Methoden und stellen fünf Schritte vor, wie man seine knappe Zeit besser organisiert.



Links und Bücher zu dieser Folge:

Unser Sponsor LZ Storefinder.

Chris McChesney - The Four Disciplines of Execution (Buch)Extreme Ownership – Jocko Willink & Leif Babin (Buch)Cal Newport - Deep Work (Buch)