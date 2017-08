© Amazon

Lebensmittel: Amazon Prime Now gewinnt Regionalfürsten

In einer jungen Beziehung sind erst einmal beide Partner glücklich. Das gilt auch für die gerade verkündete Partnerschaft zwischen Amazon Prime Now in München und der regionalen Supermarkt-Kette Feneberg. Wer auf Dauer die Hosen an hat, muss sich noch zeigen. Einer ist in jedem Fall der Gewinner.