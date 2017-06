Die wichtigste Nachricht in diesem Monat für uns: Das erfolgreiche Debüt von etailment.de in der LAE-Entscheider-Studie. Die bescheinigt uns rund 80.000 Leser und zusammen mit "Der Handel" eine crossmediale Reichweite in der Zielgruppe „mittelständischer Handel“ von 26 Prozent. Was diese Leser im Juni besonders interessant fanden, das zeigt unser Ranking der meistgelesenen Beiträge im Juni.

