Am Mittwoch startet etailment ein kleines Experiment. Ab sofort twittern bekannte Experten und Handelsmanager im wöchentlichen Wechsel 48 Stunden lang unter dem Account www.twitter.com/etailment auf Twitter.

© Adrian Hotz

Wechselnde Manager aus dem Handel und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen übernehmen im wöchentlichen Wechsel jeweils zwei Tage lang den Twitter-Account von etailment. Unser Gast zum Start am Mittwoch ist Adrian Hotz.Pro Woche soll ein wechselnder Gast über www.twitter.com/etailment 48 Stunden lang den Account mit zusätzlichen Inhalten füllen. Über den jeweiligen Experten auf Twitter und seine Einsatztage beim "friendly Takeover" werden wir unsere Leser immer rechtzeitig informieren. Außerdem werden die Tweets des Autors mit einem Kürzel kenntlich gemacht. Einen Hinweis auf das "friendly Takeover" gibt es außerdem in der Twitter-Bio.Mit den wechselnden Gästen beim "friendly Takeover" auf Twitter wollen wir einen breiten Fluss an Informationen und mehr Debatten zwischen Kennern, Fachleuten, Experten unterschiedlicher Prägung und Mitarbeitern in der Branche möglich machen. Unsere Hoffnung: Neue Anstösse zu Diskussionen, andere Sichtweisen und vielleicht ein ungewohnter Blick auf Dinge, die die Branche und unsere Twitter-Gäste bewegt.Premieren-Gast Adrian Hotz zählt zu den visionären Unternehmern und Fachleuten der Branche. Der prominente Berater und Speaker ist Gründer und Geschäftsführer der CEC Connect eCommerce GmbH , Gastgeber des Events BE.INSIDE PREMIUM und als Gründungsgesellschafter im Beirat der Agentur factor-a , die Hersteller und Marken operative Beratung für Amazon bietet. Hier ist übrigens Hotz eigener Account bei Twitter.