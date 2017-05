Jeder Google Nutzer kennt die Produktdatenfeeds von Händlern, wenn auch sicher nicht unter diesem Namen. Wer bei Google nach einem Produkt sucht, erhält direkt auf der Ergebnisseite eine kurze Auswahl von Händlern und Preisen zum gesuchten Artikel. Aber wie schaffen es Händler, überhaupt gelistet zu werden? Etailment gibt Ihnen heute ausführliche Hilfestellung.

Die Ergebnisse aus den Produktdatenfeeds tauchen bei Google derzeit an zwei Stellen auf. Einmal, wie bereits geschrieben, auf der Ergebnisseite einer Suche. Zum zweiten im Bereich "Google Shopping", der ja über die Startseite aufgerufen werden kann. Gespeist werden die Informationen dort über die Produktfeeds, die von den Händlern zur Verfügung gestellt werden. Und das ist auch gar nicht so schwierig.



Voraussetzung zur Nutzung des Feeds ist das Anlegen eines Google Kontos. Das haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich bereits durch die Nutzung eines anderen Google-Dienst (wie Mail, Drive usw.). Ist das Konto eingerichtet, besuchen Sie die Seite https://merchants.google.com/ und entscheiden Sie sich für "Sign up".

Es werden dort nur einige wenige Informationen von Ihnen erfragt. Dazu gehört der Sitz des Unternehmens, der Name des Shops und dessen URL. Außerdem können Sie dort einen Ansprechpartner hinterlegen.

Um zu vermeiden, dass Sie für einen anderen Shop Daten hochladen und bearbeiten, muss die Inhaberschaft für den Shop beansprucht werden. Dabei überprüft Google, ob Sie Zugriff auf den Server haben. Für die Beanspruchung der Nutzerschaft gibt es mehrere Varianten:

Je nach Auswahl folgen Sie den Anweisungen. Erst wenn dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen ist, können überhaupt Produktdaten hochgeladen werden. Optional kann ein Konto bei Adwords zusätzlich mit dem Merchant-Account verbunden werden, um auf Produkte gezielt hinzuweisen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu einem Produktfeed zu gelangen. Am einfachsten ist sicherlich, direkt aus der Shop-Software einen solchen Feed zu beziehen.

Im Merchant-Center wechseln Sie in den Bereich "Feeds" und klicken auf das "+Feed". Für die ersten Versuche ist es ratsam, erst einmal einen Testfeed zu erstellen. So lässt sich überprüfen, ob der Feed, den Sie exportiert haben, überhaupt funktioniert. Als Typ wählen Sie "Produkte" aus. Die zweite Option dient dazu, einen bereits vorhandenen Feed mit Daten zu aktualisieren.



Anschließend definieren Sie das Zielland und vergeben schließlich noch einen Namen.

Damit zeigt Ihnen Google 3 Optionen, wie der Feed an das System übermittelt werden kann:

Wie ist ein Produktfeed aufgebaut? Das wird transparent, wenn Sie die Option "Tabellen" ausprobieren. Damit leitet Sie Google nämlich zu einer Vorlagedatei, die in einem separaten Blatt auch allerhand Erläuterungen anbietet. Es gibt einige erforderliche Felder. Diese müssen ausgefüllt werden, damit Google den Feed überhaupt akzeptiert. Daneben gibt es Angaben, die unter Umständen nach Zielland oder Kategorie erforderlich sind. Und schließlich empfohlene Bereiche. Ein Feed ohne diese Angaben wird dennoch verarbeitet.

Zu den erforderlichen Feldern gehören:

Haben Sie einen Feed hochgeladen, sehen Sie unbedingt im Abschnitt "Diagnose" nach, ob Ihnen das System Mitteilungen dazu macht.



Damit der Feed sich im Vergleich zu den Mitbewerbern auch gut durchsetzt und präsentiert, sollten Sie auf Feinheiten achtgeben. Dies beginnt mit den zusätzlichen Feldern.

Sofern eine(Global Trade Item Number) für den Artikel existiert, geben Sie diese unbedingt an. Die gilt auch für eine Herstellerkennung (). Außerdem sollten Sie, um die Datenqualität zu verbessern, auch die Produktkategorie von Google abgeben. Die vorhandenen Kategorien erhalten Sie hier

Was machen Sie mit Artikeln, die gemäß Kategorisierung von Google eigentlich eine GTIN erfordern, aber Sie keine dafür besitzen, etwa weil es sich um einen maßgeschneiderten oder für Kunden individuell zusammengestellte Artikel handelt? In diesem Fall muss das Feld "Kennzeichnung existiert" auf falsch gesetzt werden, damit der Feed verarbeitet wird.

Generell gilt: Je mehr relevante Informationen der Feed enthält, desto besser wird er von Google bewertet.

Stellen Sie hochwertige Inhalte zur Verfügung, das gilt insbesondere für:

