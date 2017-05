Die Hannover Messe stellt dieser Tage Roboter als Kollegen des Menschen vor. Wir ersparen Ihnen den Weg und zeigen, welche Roboter schon in unserem Alltag zu Hause sind, welche bald kommen und welche Roboter wir nicht vermissen werden.

Paketzustellung per Roboter

Passsend zum Thema: Digitaler PoS Wenn bei Saturn der Roboter Guten Tag sagt "Digitalisierung des Handels ist mehr als ein Onlineshop", sagt Martin Wild, Digitalchef von Media-Saturn. In der Saturn-Filiale in Ingolstadt will der Elektronikhändler zeigen, was damit gemeint ist. Dazu gehört auch ein bisschen technische Spielerei. Mehr lesen

Marble Foodbot

Salat-Roboter Sally

Volleyball Roboter

Amazon Robots

Travelmate

Modobag

Queen of Shitty Robots

Hermes bringt die Pakete in Hamburg und in London testweise mit Starship-Robotern. Die robotergestützten Bollerwagen 2.0 sollen helfen können, den Paketversand speziell in urbanen Regionen weiter zu individualisieren. Ein Grund für die Tests mit den autonomen neuen Kollegen: Paketboten werden von der Branche angesichts des anhaltenden Booms im E-Commerce händeringend gesucht. Der Starship-Roboter transportiert bis zu 15 Kilo mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7km/h und Zielkosten von 2,80 Dollar pro Lieferung.Was mit dem Paket geht, geht auch mit dem Burger. Foodbots von Marble rollen schon durch San Francisco. Die Dinger sind etwas klobiger, weil sie auch die Speisen warm halten sollen. Ungelöste Kernfrage: Gibt man dem Lieferroboter Trinkgeld?Ich bin nicht sicher, ob man "Sally" in Zeiten des Thermomix noch benötigt. Aber schauen Sie selbst. Sally ist eine Art Roboter von Chowbotics, mit dem man via Touchscreen Salate zubereiten kann, die dann aus einem kühlschrankgroßen Automaten kommen.Nicht auszudenken, was Roboter für den deutschen Fußball bedeuten könnten. Dieses Video von Volleyball-Robotern in Japan gibt ein Gefühl dafür.Stichwort Schaufeln. Weit über 45.000 Kiva-Roboter schaufeln in Amazon-Lagerhallen in den USA mittlerweile ohne zu Murren eine Menge Arbeit weg. Hierzulande ist die Einführung der Gesetze wegen etwas kompolizierter.Sie hätten es auch gerne etwas bequemer? Dann empfehlen wir für die nächste Dienstreise einen autonomen Koffer von Travelmate. Der folgt auf Schritt und Tritt. Vermutlich ab Sommer an den ersten Flughäfen zu sehen.Wer weite Strecken zurücklegen muss oder weniger sportlich ist, dürfte mit dem Modobag seine Freude haben. Ab Mai soll es das fahrende Gepäck zum Draufsitzen geben.Doch Vorsicht: Dank Simone Giertz, Queen of Shitty Robots, wissen wir, das Roboter noch längst nicht in allen Dingen des Alltags perfekt sind.