Mehr Engagement, stärkere Kundenbindung und eine verbesserte Customer Experience winken potentiell als Lohn einer personalisierten Website. Aber wo lässt sich damit am besten beginnen?

Naheliegend sind natürlich individuelle Produktempfehlungen für den Kunden. Für diese Aufgabenstellung haben wir Ihnen bereits drei Tools für mehr Umsätze vorgestellt.

Die erhobenen Daten der Webanalyse liefern eine Reihe von Daten, auf denen sich bereits Segmente für die Personalisierung bilden lassen:

Re-Targeting, Personas, direkt in Shopsystemen eingebaute Funktionen zur Personalisierung von Angeboten: Dem Marketing steht eine große Palette an Instrumenten für zielgerichtete Angebote und Botschaften zur Verfügung. Und trotzdem empfinden viele Kunden nach wie vor, dass diese Angebote (zu) wenig mit ihren Bedürfnissen zu tun haben. Kontextuelles Marketing verspricht die Lösung der Probleme zu sein. Mehr lesen

Marketing

Wenn der Me-Commerce zum No-Commerce wird - Fehler bei der Personalisierung

Seit Jahren erhalte ich einen Newsletter eines E-Commerce-Branchenriesen, in dem ich permanent mit dem falschen Geschlecht angesprochen werde. Und das, obwohl ich meine Daten längst korrigiert habe. Lesen Sie in diesem Artikel, was das mit der Renovierung im Haus des Autors zu tun hat und was Händler daraus lernen können. Mehr lesen