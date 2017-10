Der Desktop ist tot. Zumindest fast. Jedenfalls beim Einkaufen. Fehler im M-Commerce nerven und kosten Kunden. Mit diesen 5 Tools finden Sie rasch heraus, wo es klemmt.

Etailment-KLASSIKER Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

BrowserStack - Test Anytime, Anywhere, From Any Browser

Ghostlab Quickly Explained

Einige Fehler im M-Commerce können bereits durch ausreichende Tests entdeckt und abgestellt werden. Und dank einiger Werkzeuge im Web können Händler auch ohne tiefergehende technische Kenntnisse den eigenen Auftritt ganz einfach einer Prüfung unterziehen.Wenn Grafiken nicht ordentlich skalieren oder Schriften auf einem mobilen Gerät nicht lesbar sind, ist das für den Nutzer ärgerlich und kostet den Händler richtig Geld. Denn dann zieht der Kunde einfach weiter. Mit unserer Auswahl an Tools decken Sie Schwächen Ihrer Seiten rasch auf. Browserstack Der Service von Browserstack ist eine Besonderheit. Sie bedienen damit in einer virtuellen Maschine die gewünschten Geräte, Betriebssysteme und Browser. Dazu wählen Sie etwa die Windows-Version des Kunden aus und können danach zwischen verschiedenen Browsern in diversen Versionen wählen. Der Test funktioniert so, als hielten Sie die Geräte tatsächlich in Händen. Ab 29 Dollar pro Monat kann der Dienst gebucht werden. Parallele und automatisierte Tests sind allerdings erst in einem teureren Tarif möglich. Der ist dann ab 60 Dollar pro Monat zu bekommen. Ghostlab Die Software ist bereits etwas länger auf dem Markt und die Lernkurve gegenüber anderen Ansätzen etwas steiler. Dafür kann Ghostlab viel Zeit sparen, da mit dem Programm eine Website parallel in einer ganzen Reihe von Browsern und mobilen Geräten parallel getestet werden kann. Damit sparen Sie sich den Aufruf der gleichen Seite oder das Durchführen einer Aktion (Ausfüllen eines Formulars) in den verschiedenen Umgebungen. Denn Ghostlab ist als (lokale) Serveranwendung konzipiert.

Eine einzelne Lizenz ist ab 50 Dollar zu bekommen.

Emulatoren für Android und iOS

