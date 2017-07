Amazon und seine Marktmacht sind ein ernstes Thema. So ernst, dass der Druck, den Amazon aufbaut, zuweilen nur noch mit Humor zu ertragen ist. Und der lässt sich mit Parodien bei YouTube am besten genießen. Hier sind sind die besten und lustigsten Spots, die Amazon-Werbung, Produkte und Strategie verballhornen.

Längst ein Klassiker ist der Spot, der die Tempo-Attacken von Amazon bei der Lieferung aufs Korn nimmt und Same Day Delivery weiter denkt: Schließlich könnte Amazon die Bestellung von Morgen ja eigentlich auch gestern schon liefern.

Amazon Yesterday Shipping

Amazon Go, der erste Selbstbedienungsladen, der den Namen verdient hat, hat die Branche aufgeschreckt. Die französische Handelskette Monoprix bekämpft die Panik mit Charme und zeigt, dass Amazon Go nicht nur ein alter Hut ist, sondern von Monoprix längst viel besser gelöst wurde. Bitte vergleichen Sie „Original & Fälschung“.

Introducing Amazon Go

Introducing Monoprix

Man kann es sich natürlich noch einfacher machen. Die naheliegende Pointe ist trotzdem unterhaltsam inszeniert.

Amazon Go: Just Steal Stuff

Amazon Echo wurde nach der Markteinführung reichlich parodiert und in TV-Shows auf die Schippe genommen. Dieser US-Spot hier ist besser als das Original-Werbevideo. Und auch ein bisschen gruseliger.

Amazon Echo Commercial Parody

2013 warb Amazon in einem Video für das tolle Leben in Seattle, um neue Mitarbeiter anzulocken.

Amazon "Life in Seattle"

“Real Life in Seattle”

Doch auch in Seattle ist nicht alles so bolle. Ein Video mit Voice-Over rückte die Werbebotschaften in ein anderes Licht.

Nicht direkt eine Parodie sind die Versuche von YouTube-Star "FinalCutKing" Amazon Prime Air zu Amazon Rocket weiterzuentwickeln. Bitte nicht nachmachen!

Amazon Rockets - 5 Minute Shipping

