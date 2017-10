Für die erste Podcast-Folge von "OR", dem etailment-Podcast, treffen wir den Digitalexperten Matthias Schrader. Mit ihm reden wir über Optimierung und Transformation. Und erleben dabei so manche Überraschung.

© Sinner Schrader

Es ist ein entspannter und gelöst wirkender Matthias Schrader, der uns da in Hamburg am Eingang der Agentur SinnerSchrader begrüsst. Persönlich. Ganz unprätentiös. Keine Vorzimmerdame - oder Vorzimmerherr. Ganz relaxed. Keine Spur von der Hektik, mit der sich die digitale Welt sonst als Default-Einstellung umgibt. Auch sonst wirkt Schrader, sicherlich einer der einflussreichsten digitalen Denker der Agenturwelt, eher wie eine moderne Version eines ruhigen Hamburger Kaufmanns. Gerade auch dann, wenn er Sachen sagt wie, dass es ja schließlich auch darum gehe, dass am Ende des Tages halt die Gehälter bezahlt werden müssten. So etwas hört man in Berlin nicht oft.Schrader, den die Branche kumpelhaft “Mattes” nennt, ist ohnehin eine Ausnahme. Er hat mit seiner Agentur in den 90er Jahren die platzende Blase am Ende des ersten Dotcom-Booms überlebt. Der Mann weiß also, wie man durch eine Krise kommt.Was ist sein Rezept heute?Das wollten wir von ihm wissen. Immerhin berät die Agentur Top-Kunden wie Audi, Edeka, Expert, Görtz, Tchibo.Was wir hören, klingt so gar nicht nach dem Mann, der für sein Buch “Transformationale Produkte” (Amazon-Link) einen ziemlich sperrigen Titel gefunden hat. Allerdings zeigt er darin genau - und sagt es im Podcast - wie auch Konzerne ein digitales Schnellboot bauen können. Das hat viel, wenn nicht alles, erklärt er uns, mit digitalen Produkten und digitalen Plattformen zu tun. Und mit den Menschen. Und mit Marketing.Und er braucht erfrischend wenige Buzzwords, um zu erklären, wie das klappen kann, mit der Optimierung und der digitalen Transformation und warum Unternehmen sich mehr denn je mit dem digitalen Service-Design beschäftigen müssen - und mit den Menschen.Da passt es gut, dass auch wir uns mit dem Menschen Schrader und seinem digitalen Alltag beschäftigen wollen. Auch da überrascht er uns wieder. Aber das hören Sie am besten selbst in unserer Podcast-Folge 1

[6:21] Wie aus SinnerSchrader einer der größten Digitalagenturen wurde

[7:55] Welche Zutaten man braucht, um erfolgreiche digitale Produkte zu bauen

[10:55] Was bedeutet eigentlich digitale Transformation?

[16:02] Die richtige Prozesse und das Verhalten von Menschen

[18:10] Produkte als Service, Service als Produkt

[25:44] Legacy und alte Infrastruktur nutzen

[27:51] Transformation und Internationalisierung

[31:25] Zukunftsfähige Produkte und die Bedürfnisse der Menschen

[38:09] Unternehmen zwischen grüner Wiese und Start-up-Kultur und der “War for Talents”

[47:00] Brauchen Unternehmen für den Wandel die Krise?

[52:02] Fehler machen und aushalten

[56:39] Magische Devices und Digital Detox

[1:11:03] Die Versprechungen der künstlichen Intelligenz

Der Sponsor NETFORMIC sponsert die aktuelle Folge von OR - Der etailment Podcast. Die inhabergeführte E-Commerce-Agentur mit Sitz in Stuttgart und Berlin realisiert seit über 15 Jahren für B2B & B2C Kunden umfangreiche E-Commerce-Vorhaben wie Onlineshops, digitale Marktplätze sowie Multi-Channel-Lösungen. Auf der Basis von Shopware, Spryker und OXID eSales erschaffen sie mit umfassendem Expertenwissen, Kreativität und Zielgruppenkenntnissen digitale Erlebniswelten. Sie beraten wir ihre Kunden in allen Projektphasen. Zum Kundenportfolio gehören Euronics, Intersport, der VfB Stuttgart und Pflanzen-Kölle. NETFORMIC wurde bereits viermal mit dem Shop Usability Award ausgezeichnet.

Links und Bücher zu dieser Folge:

Die nächste Folge zum Thema Optimierung hören Sie in 14 Tagen. In Kürze finden Sie "OR" - den etailment Podcast - auch bei iTunes sowie auf weiteren Plattformen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

"Hooked - Wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen" von Nir Eyal

"Transformationale Produkte: Der Code von digitalen Produkten, die unseren Alltag erobern und die Wirtschaft revolutionieren" von Matthias Schrader



Hier finden Sie weitere Infos über die Podcast-Macher und künftig alle ausgestrahlten Folgen.