Ein Leben ohne Facebook ist heutzutage kaum noch denkbar, privat und kommerziell. Dafür ist das Netzwerk zu groß, die Reichweite gigantisch. Darauf wollen und können Handelsunternehmen in der Kundenkommunikation nicht verzichten. Trotz des Datenskandals rund um Cambridge Analytica. Profile löschen? Werbung stoppen? Von wegen!

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Commerzbank ist kein Freund mehr

"Das Netzwerk gehört zum Inventar. Es gibt kein Entkommen." Marcel Loko, Hirschen Group

"Das ist wie früher mit dem Stromanbieter"

© Hirschen Group Günther Schwerin

Raus, raus, raus - Sebastian Beck ist raus . Konto gelöscht, adios, Facebook. Der Kollege der "Süddeutschen Zeitung" gehört nicht mehr zu den zwei Milliarden Menschen auf der Welt und zu bisher den rund 31 Millionen Nutzern in Deutschland, die ihr Leben auf dem größten Internetnetzwerk des Globus ausbreiten.Direkt daneben hat die Kollegin Karin Weber aufgeschrieben, warum es trotz des Datenskandals von Facebook keinen Sinn ergibt, wenn ein paar Nutzer in die Rolle des Märtyrers schlüpfen. "Wer konsequent sein will, müsste auch WhatsApp und Instagram boykottieren, die beide zum Facebook-Konzern gehören."In Woche zwei nach Bekanntwerden der Ungeheuerlichkeit, dass das britische Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica die Profile von 50 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet hat und im US-Wahlkampf für personalisierte Werbung missbraucht haben soll, wechseln Politikererklärungen und Boykottaufrufe einander ab.Ein paar Unternehmen haben auch gleich und mit ordentlicher Aufmerksamkeit ihre Facebook-Präsenzen gelöscht (Commerzbank, Mozilla) oder ihre Werbung nicht nur auf allen Kanälen des Facbook-Imperiums, sondern auch gleich bei Google, Youtube, Twitter und Instagram storniert.Werbung und Kundenkommunikation bei der Datenkrake Facebook abschalten - ist das die Antwort auf den Skandal? Das wollte Etailment von Unternehmen aus der Handelsbranche wissen, egal, ob Onliner oder Offliner."Das ist so wie früher mit dem örtlichen Stromanbieter. Selbst wenn man ihn nicht mochte, musste man dort Kunde sein", sagt Marcel Loko, Gründer und Co-Chef des Werberiesen Hirschen Group, der unter anderem die Handelsunternehmen Media-Markt, Lidl und Bauhaus betreut."Heute ist Facebook der unsympathische Monopolist, bei dem man Zwangskunde ist, sonst ist man sprichwörtlich abgehängt. Facebook hat ein fulminantes Imageproblem bei Nutzern, Medien und Politik – trotzdem gehört das Netzwerk zum Inventar. Es gibt kein Entkommen", sagt der Kommunikationsprofi.

Kein Leben ohne Rückgrat

Facebook-Gigant Ikea

"Es gibt es derzeit keine Überlegungen, laufende Werbekampagnen auf Facebook zu reduzieren.





Was für ein Schatz.

26.106.206 Menschen, 26.093.122 haben die Nachrichten abonniert. Es gibt kein vorwiegend stationäres Handelsunternehmen, das hier eine größere Reichweite hat.Was für ein Schatz. Daten sind ja das neue Gold , heißt der Allgemeinplatz der Zeit.

Im Gespräch mit Facebook

© Screenshot / etailment

"Wir sehen derzeit keinen Grund, unsere Aktivitäten auf Facebook ad hoc zu stoppen.

Action beobachtet...

...Outfittery ist sehr wachsam

unsere Kunden trotz der aktuellen Debatte Facebook weiterhin intensiv nutzen

Keine Tipps vom Dachverband



© RMG Targeting So verdient der Handel mit seinen Kundendaten Geld Je digitaler der stationäre Handel wird, umso wertvoller wird der Datenschatz, auf dem er sitzt. Das weckt die Begehrlichkeiten der Marketer. Händler wie Otto, Zalando und die Retail Media Group, Werbetochter der Metro-Nachfolgerin Ceconomy, haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht und bieten Tiefenwissen fürs Targeting an. Mehr lesen



© DURIS Guillaume - fotolia.com Technologie Datenschutzgrundverordnung - Hier gibt es wertvolle Hilfe Ein gewaltiges Ungetüm lauert dem Onlinehandel im Sommer auf – die Datenschutzgrundverordnung. Viele Unternehmen sind auf die nötigen Änderungen noch nicht vorbereitet, unterschätzen die Anforderungen. Dabei drohen Bußgelder in Millionenhöhe, wenn die Vorgaben der DS-GVO nicht umgesetzt werden. Wir sagen, wo sich Händler orientieren können und Hilfe bekommen. Mehr lesen



© Hunkemöller Player So verführt Hunkemöller mit dem Reiz des Omnichannel Unterwäsche-Fachgeschäft nannte man so etwas früher. Heute heißt das Dessous oder Lingerie. Klingt schicker. Das gilt bei Hunkemüller nicht nur für BH, Slips oder Bademoden. Chic hat auch die Digitalstrategie. Dort wo sie sichtbar ist, aber auch dort, wo man nicht hinguckt. Worauf Hunkemöller-Chef Philip Mountford achtet und was die Kundinnen digital wollen, verrät er im Interview. Mehr lesen