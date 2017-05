auf 70 bis 80 Millionen Euro. Im vorigen Geschäftsjahr waren es 50 Millionen Euro. Von Gewinnen sagt Benko nichts. Im Bundesanzeiger schreibt Karstadt von einem " leichten Anstieg“ des Einzelhandelumsatzes bei gleichbleibend 79 Filialen.



Marktplätze einrichten und Tablets austeilen

© Online-Monitor 2017 Handelsverband Deutschland

Wenn Warenhäuser Versandhäuser werden sollen

© Galeria Kaufhof Die Kunden in die Läden locken? Vergessen Sie es! "Ship-from-Store". Der Plan: Wenn etwas nicht im Onlineshop verfügbar ist, übernimmt eine Filiale die Versendung - falls vorrätig. Wie solche Versandtätigkeiten dann beim Personal einer Filiale ankommen, wird interessant sein, zu beobachten.

wird

das System Multichannel oder Omnichannel

in der Regel falsch verstanden und umgesetzt

© Heinemann

Also was tun? Den ganzen Multichannel-Click&Collect-Gedanken verwerfen? Passend zum Thema: Player Wie Deichmann mit Omnichannel Zalando auf Abstand hält Jedesmal, wenn ein Berater auf einer Kongress-Bühne Pure Player zum Totengräber der klassischen Händler erklärt, quietscht irgendwo beim Gehen ein Deichmann-Schuh*. Wahrscheinlich aus Protest. Der größte Schuhhändler Europas kann Verfolger wie Zalando weiter auf Abstand halten. Das verdankt er auch einer bedachten, unaufgeregten und soliden Omnichannel-Strategie. An der kann man ablesen, was derzeit wirklich sinnstiftend ist. Mehr lesen

Nicht unbedingt

, sagt Heinemann. "

Aber au

ch Multichannel geht nur mit einem standalone-fähigen Online-Ansatz, so wie bei John Lewis eben." Also mit kernigen exzellenten Onlineshop

, breitem Sortiment, guten Lieferservice, gutem Retourenmanagement, Onlinemarkting. "Hier heißt es für Karstadt und Kaufhof: Klotzen, nicht kleckern."



Wie will man Geld ausgeben, wenn man keines hat?

Immer und überall einkaufen wäre die Konsequenz

Signa Retail kauft dress-for-less Karstadt forciert nun auch den Onlinehandel Gute Geschäfte, neue Marken, gar eine neue Filiale - und jetzt mehr Onlineaktivitäten: Karstadt entwickelt nach Jahren im Jammertal einen reglrechten Erneuerungsgeist. Mehr lesen

Studien Die Karstadt-Krankheit - Woran der Omnichannel wirklich leidet Die große Heilserwartung galt lange Zeit dem Omnichannel. Doch zunehmend gerät die Strategie in Verruf: Hilft nicht, lohnt nicht, zu teuer. Doch stimmt das wirklich? Womöglich machen Kritiker wie Händler einen ganz grundsätzlichen Fehler. Mehr lesen

Studien Customer-Journey-Analyse: Wann Mode-Kunden im Web zögern und wann sie shoppen Modehändler im Web brauchen Geduld, denn der Kunde prüft, überlegt, denkt, zögert, wählt, schaut sich um, kontrolliert, besinnt sich, wägt ab und braucht so im Schnitt 195 Stunden zwischen dem ersten Kontakt mit einem Modeprodukt im Netz und dem anschließenden Kauf eines Fashionartikels im Webshop. Nur die Hälfte der Fashionkäufer entscheidet sich binnen eines Tages. Das sagt eine aktuelle Customer-Journey-Analyse des Technologieunternehmens intelliAd Media. Mehr lesen

Der Wunsch nach entspanntem und einfachem Einkaufen wächst stationär wie online. Dafür will Karstadt die Individualität seiner Kunden im Warenhaus und unterwegs bedienen, indem das stationäre Kerngeschäft durch die Erschließung, Verbindung und Entwicklung aller relevanten Vertriebskanäle ergänzt wird. Die Warenhäuser sollen dabei lebendige Marktplätze werden, in denen sich der Kunde gerne aufhält und wohlfühlt", schreibt das Unternehmen im Bundesanzeiger.Und weiter: "Zur Erreichung dieser Zielpositionierung ist eine intelligente Verzahnung von On- und Offline unabdingbar. Im Rahmen der Digitalisierungoffensive wird Karstadt alle Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen, ob strukturiert oder unstrukturiert, zu einer ganzheitlichen Sicht auf den Kunden zusammenführen. Hierdurch wird das Marketing in die Lage versetzt, kanalübergreifend eine individuelle, bedürfnisorientierte und empathische Kundenansprache durchzuführen und Vermarktungschancen vernetzt zu nutzen. Der Ausbau des Kundenbindungsprogramms und des damit verbundenen Customer Relations Managements stehen dabei im Mittelpunkt und schaffen die Basis, den jeweiligen Zielkunden über die richtigen Vermarktungskanäle vernetzt anzusprechen."Das klingt doch schön.Und das ist die Praxis: Beim Handelskongress 2016 berichtete Fanderl, dass 300 Tablet-PCs an die Mitarbeiter ausgegeben worden sind. In diesem Jahr wird die Verbreitung dieser Verkaufshilfe forciert, aber auch über andere Endgeräte nachgedacht.Im vorigen Jahr kaufte Signa den Esslinger Onlinehändler Internetstores. Damit will man Karstadt Sport zu einem Multichannel-Händler ausbauen und die Nummer 1 im Sportartikelhandel werden. Weitere Internetkompetenz erwarb sich Signa durch die vorherigen Zukäufe des Shopping-Clubs Dress-for-less sowie dem Mode-Shop Outfitter.Auch Kaufhof setzt auf Multichannel, etwa mit dem AngebotFür Gerrit Heinemann. Dahinter steckt ja meist ein großer Plan: die Kunden via Internet in die Läden ziehen. "Doch das funktioniert alles nicht." Häufigster Grund für Kunden, online bestellte Ware im Laden abzuholen, sei die Portokosten zu sparen. "Doch dann merken die Konsumenten, dass die Parkgebühren in der Innenstadt höher sind", formuliert er es überspitzt.Doch das alles kostet viel Geld, und das verdienen die Warenhäuser immer weniger. Zumal Karstadt ja froh sein muss, dass Fanderl derjenige ist, der immerhin die Betriebskosten auf erträglich getrimmt hat. Seine Vorgänger hatten nicht einmal das geschafft. Für Online-Visionen bleibt da nichts mehr übrig.Also wird die alte Forderung aufgewärmt, die heißt: wir müssen sonntags öffnen, um gegen den Onlinehandel "Waffengleicheit" zu haben, wie es KaDeWe-Group-Chef Maeder formuliert. Doch wenn man es dann ganz genau nimmt, wäre ein verkaufsoffener Sonntag sogar zu wenig. Denn das Internet hat auch am Dienstagabend 23.45 Uhr geöffnet. Oder Donnerstagmorgen, 4.15 Uhr.Also müssten die Läden strenggenommen ebenfalls 24 Stunden am Tag die Türen aufsperren. An sieben Tagen in der Woche. Auf so einen Quatsch wird selbstverständlich niemand kommen. Wobei, ein Versuch wäre es ja wert. Wie würden die Verbraucher einkaufen, wenn Sie es überall zu jederzeit könnten?Ralf Kleber wüsste wahrscheinlich die Antwort.