"Ihr schreibt zu oft über Amazon." Diesen Satz hören wir zuweilen. Er stimmt nicht ganz. "Schreibt mehr über erfolgreiche Mittelständler". Das tun wir. Häufig. Hier sind 11 Mittelständler, die gegen die Riesen kämpfen und wir zeigen, wie sie kämpfen.

Onlineshopping Outfittery-Gründerin Anna Alex: Bloß nicht als Mittelstand gelten Anna Alex bietet mit Outfittery kuratiertes Onlineshopping für modebewusste Männer, die keine Lust auf Einkaufen haben. Bei Etailment redet die Gründerin über Warenflut in den Modeläden, warum sie keine Rabatte gibt - und wann sie zuletzt vor vielen Männern weiche Knie bekommen hat.

Online-Zusage Schnellere Kreditzusage für Mittelständler Wer bislang bei seiner Hausbank KfW-Fördermittel beantragt hat, musste in der Regel mehrere Tage auf die Zusage warten. Nun liefert die Förderbank sofort eine Antwort. Das geht allerdings noch nicht bei allen Partnerbanken.

Wie man zu Firmenkrediten kommt Die Lage "nicht schön rechnen" Firmenkunden sollten das Vertrauen ihrer Bankberater gewinnen, um noch bessere Kreditkonditionen auszuhandeln. Eine Studie zeigt, welches Verhaltensweisen dazu besonders geeignet sind. Und wie unterschiedlich Banken ticken.

Alles neu bedeutet nicht automatisch alles gut: Statt einen Webshop alle paar Jahre komplett neu aufzusetzen ist es sinnvoller, ihn ständig in kleinen Schritten zu verbessern, argumentiert André Roitzsch von Shopmacher. Beim Schuhhaus Zumnorde klappt das gut.Mit allen Sinnen will Intersport künftig seine Kunden ansprechen. Ob diese die moderne Technik im Laden auch wollen, wird gerade in Berlin getestet. Etailment hat sich eine dieser Pilotfilialen angesehen und die neue Form des Verkaufens ausprobiert.Das Familienunternehmen Braun Büffel fertigt seit 130 hochwertige Lederwaren. Auch in Asien kommen die Geldbörsen "made in Germany" gut an.Engbers, Herrenmodehändler mit 300 Filialen in Deutschland und Österreich, ist bereits seit dem Jahr 2000 im Onlinehandel. Bei der laufenden Modernisierung verfolgt engbers eine datengetriebene und anforderungsorientierte Weiterentwicklung.Gib mir mehr: Bessere Mitarbeiter, mehr digital, mehr online: Im Jubiläumsjahr geht Expert in jeder Hinsicht in die Offensive. Das große Ziel der Verbundgruppe ist dabei eigentlich eine Selbstverständlichkeit: alles für den Kunden.Pioniergeist und Familiensinn: Parfumdreams eint als Onlinehändler moderne und traditionelle Tugenden. Das Unternehmen aus Pfedelbach beherrscht das stationäre Parfümeriegeschäft wie den Onlinehandel. Manche Entscheidung bringt gar "brachialen Erfolg".Unterwäsche-Fachgeschäft nannte man so etwas früher. Heute heißt das Dessous oder Lingerie. Klingt schicker. Das gilt bei Hunkemüller nicht nur für BH, Slips oder Bademoden. Chic hat auch die Digitalstrategie. Dort wo sie sichtbar ist, aber auch dort, wo man nicht hinguckt. Worauf Hunkemöller-Chef Philip Mountford achtet und was die Kundinnen digital wollen, verrät er im Interview.Mobile Payment, personalisierte Angebote, Instore-Navigation: Der mittelständische Baumarktbetreiber Knauber gönnt seiner Kundenkarte zum 20. Geburtstag eine digitale Frischzellenkur.Die Gründerinnen von SugarShape begeisterten im vorigen Jahr zwei Investoren bei "Die Höhle der Löwen". Zwar kam der Deal nach der Sendung doch nicht zustande, doch dem Wachstum des Start-ups tat das keinerlei Abbruch.Der Münz- und Briefmarkenhändler Torsten Hornung aus Wiesbaden zählt zu den ersten eBay-Händlern in Deutschland. Der Internetpionier hat einige Tipps, wie Händler aller Branchen auf Marktplätzen erfolgreich sein können.Brillen, Betten, Bananen: Dass es Produkte gibt, die sich nicht im Internet verkaufen lassen, daran glauben vermutlich nur noch wenige. Ein Berliner Start-up beweist, wie es selbst bei sensiblen Gesundheitsprodukten wie Hörgeräten funktioniert.