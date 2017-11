Bei OR – dem etailment Podcast - begegeben wir uns in der neuen Folge zum Thema "Optimierung" in die Welt des Schmerzes. Wie geht man mit Niederlagen um? Was macht man, wenn es weh tut? Was macht man, wenn man eine auf die Schnauze bekommt? Wir fragen einen, der sich damit auskennt: Box-Ikone Sven Ottke.

Hier hören Sie uns! "OR" - den etailment-Podcast - finden Sie bei Soundcloud sowie iTunes oder per RSS-Feed . Sie finden uns außerdem auf der Plattform Libsyn sowie auf Stitcher und Deezer .

Shownotes:

Links und Bücher zu dieser Folge:

Apropos Listen: Wir hoffen, unser Podcast steht schon auf Ihrer Liste. Liken und abonnieren Sie uns einfach bei Soundcloud oder iTunes . Viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns über jede positive Bewertung.

Mike Tyson hat mal gesagt – „Everyone has a plan - 'til they get punched in the mouth.” Wie bereitet man sich also am besten auf schwierige Situationen vor? Sven Ottke, „Boxer mit Kopf und Auge“, muss das wissen. Der Mann hat schließlich eine eindrucksvolle Bilanz: Sportler des Jahres (mehrfach), Deutscher Meister im Halbschwergewicht, Weltmeister, 22 WM-Kämpfe - 22 WM-Siege. Von ihm wollten wir wissen, wie bereitet man sich auf den Kampf vor, wie geht man mit Niederlagen um?Erfahren haben wir außerdem, warum er sich mit dem Verein "Sven hilft..!" um Jugendliche kümmert, was Boxen und Golf gemeinsam haben, wie man reagiert, wenn Dinge nicht nach Plan laufen. Dabei haben wir einiges für das Business und unseren Alltag gelernt - und erfahren, dass das Rezept für den Erfolg gar nicht so kompliziert ist - aber verdammt hart durchzuhalten.3:30 Warum er sich um Kinder und Jugendliche kümmert08:00 Was Kinder im Verein lernen12:30 Was man vom Boxen fürs Leben lernt15:10 Worauf es bei der Vorbereitung ankommt18:00 Den Gegner müde machen20:00 Boxen als Show23:00 Was man aus Niederlagen lernt25:00 Die schlimmste Stunde26:15 Teamarbeit27:30 Was gegen die Müdigkeit und die Schmerzen hilft30:30 Was ihn am Golfsport fasziniert und die Rolle der Psyche"Ich lebe meinen Traum" - Sven Ottke (Autobiographie, mit Andreas Lorenz)