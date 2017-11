Wenn es um Optimierung, um Change Management oder um Innovationen geht, dann soll auch das Arbeitsumfeld stimmen. Doch ein bisschen Lounge, ein bisschen Bällebad, vielleicht ein Tisch-Kicker - das reicht nicht. Warum es für das neue Denken mehr braucht als ein paar neue Möbel, diskutieren wir im Podcast mit Fried Große-Dunker und Dominik Kenzler - zwei der Gründer der Innovationsagentur Dark Horse.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Hier hören Sie uns! "OR" - den etailment-Podcast - finden Sie bei Soundcloud sowie iTunes oder per RSS-Feed . Sie finden uns außerdem auf der Plattform Libsyn sowie auf Stitcher und Deezer . Wir freuen uns über jeden Like und jeden Follower. Unser Tipp: Den Podcast bei iTunes abonnieren und keine Folge verpassen.

Shownotes:

Der Sponsor Die aktuelle Folge von "OR" - Der etailment Podcast wird gesponsert von NETFORMIC . Die inhabergeführte E-Commerce-Agentur realisiert seit über 15 Jahren für B2B & B2C Kunden umfangreiche E-Commerce-Vorhaben wie Onlineshops, digitale Marktplätze sowie Multi-Channel-Lösungen. Auf der Basis von Shopware, Spryker und OXID eSales erschaffen sie mit umfassendem Expertenwissen, Kreativität und Zielgruppenkenntnissen digitale Erlebniswelten. Sie beraten ihre Kunden in allen Projektphasen. Zum Kundenportfolio gehören beispielsweise Euronics, Intersport, der VfB Stuttgart und Pflanzen-Kölle. NETFORMIC wurde bereits viermal mit dem "Shop Usability Award" ausgezeichnet.

Links und Bücher zu dieser Folge:

Apropos Listen: Wir hoffen, unser Podcast steht schon auf Ihrer Liste. Liken und abonnieren Sie uns einfach bei Soundcloud oder iTunes . Viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns über jede positive Bewertung.

Unternehmen wie Otto und DHL hilft Dark Horse Innovation , wenn es darum geht, insbesondere den jungen Kunden besser zu verstehen, innovativer zu denken und zu arbeiten, neue Produkte und Services zu entwickeln und auch die Arbeitsplätze der neuen Kultur anzupassen.Im Berliner Ideenlabor erfahren wir, wie man Arbeit im digitalen Zeitalter so organisieren kann, dass Mitarbeiter und Unternehmen Spaß daran haben und wie Flexibilität und Umsatz-KPI zusammenpassen können.Im Podcast erklären sie außerdem, warum ein Tischkicker für die Start-up-Atmosphäre nicht zwingend ist, wieso das Bällebad im Büro auch keine Rettung ist, warum Räume Kommunikationsmittel für das Unternehmen sind und was die Otto-Tochter Aboutyou richtig macht.[3:00] Wie Dark Horse seine Aufgabe definiert[7:00] Warum sie lieber verbessern als optimieren[10:00] Der Konflikt zwischen Innovation und Optimierung[12:00] Man braucht nur Laptop und Motivation[14:30] Das Tischkicker-Syndrom[17:00] Meetingräume oder Marktplatz?[20:30] Unterschiedliche Kulturen im Unternehmen etablieren[23:30] Die belegfreie Kreditkarte[25:30] Lab, Accelerator und was dann?[33:30] Lob für About you[38:30] Einen Inkubator bauen[44:00] Die richtige Innovationskultur Digital Innovation Playbook - div. Autoren Dark Horse Thank God its Monday - div. Autoren Dark Horse