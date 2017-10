Heute startet etailment mit dem ersten regelmäßigen Podcast aus eigener Produktion. Anders als andere Hörbeiträge aus der Branche wird sich der etailment-Podcast dabei in mehreren Folgen mit wechselnden Gästen jeweils einem Schwerpunkt-Thema widmen. In der Podcast-Serie geht es zum Start um Optimierung und Transformation. Premieren-Gast in Folge Nummer 1 ist Matthias Schrader, Vorstandschef und Gründer der Digitalagentur SinnerSchrader.

© Sinner Schrader

Außerdem erschien uns der Name "etailment-Podcast" etwas zu lang. Deshalb heißt der Podcast schlicht "OR". der neue etailment-Podcast - dreht sich um die Probleme, Lösungen und Chancen imund imim Zeitalter des Digital Commerce. Jede Staffel widmet sich mit unterschiedlichen Experten in mehreren Folgen einem Schwerpunkt-Thema und schaut dabei auch über den Tellerrand des Handels, fragt nach, wie sich Business, Job und das eigene Leben in den Zeiten der Digitalisierung wandeln."OR", als Kürzel für den etailment-Podcast, steht dabei auch schlicht für das englische „or“ (zu deutsch: oder) - also die ständige Suche nach Alternativen oder neuen Lösungen. Dabei wollen wir im Gespräch mit Managern und Experten inspirieren und Wege aufzeigen, die sich im Management, Beruf und Alltag nutzen lassen.Die Gastgeber Rene Hempe und Olaf Kolbrück diskutieren dafür mit wechselnden Fachleuten aus dem Handel, aus der Industrie und der Agenturwelt über ein Spezialthema und beleuchten die unterschiedlichen Facetten.In der ersten Staffel diskutieren wir mit Experten, Handelsmanagern und einem Überraschungsgast über Optimierung und über Transformation.Sie berät unter anderem Kunden wie Audi, Edeka, Expert, Görtz, Tchibo. Mit Matthias Schrader reden wir über die Optimierung und Transformation der digitalen Welt, wie der Handel im Kampf gegen die digitalen Großmächte bestehen kann und wie er die digitale Transformation vom Kopf auf die Füße stellen will.Außerdem finden Sie dort die Shownotes sowie weiterführende Links und Informationen.Heute finden Sie "OR" - den etailment Podcast - bei Soundcloud . In Kürze gibt es uns aber auch bei iTunes sowie auf weiteren Plattformen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.Jeden 2. Montag im Monat gibt es eine neue Folge der Premieren-Staffel zum Thema "Optimierung".