Watch your day in 2020

von Keiichi Matsuda

HYPER-REALITY

The world in 2050

Corning baut Spezialglas, Keramik und optische Produkte. Der Weltmarktführer liefert eine Vision von 2020, die schon recht nah an der vernetzten Realität sein könnte.Oder bewegen wir uns bald in einer Welt der Mixed Reality, in der AR und VR fließend ineinander übergehen, bis uns schwindelig wird? Hyper-Realityzeigt ein verstörendes Kaleidoskop des Alltags von Morgen.Flugtaxis, Roboter-Haustiere - diese Studie für das Jahr 2050 scheint mitten aus einem Science-Fiction-Film geschnitten zu sein.