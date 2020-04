Vielleicht ist es doch der richtige Zeitpunkt, jetzt mit einem Online-Baumarkt zu expandieren: Umweltaktivistin Greta Thunberg nutzt die stille Zeit und lernt stricken, das entstresst und macht glücklich. Weltweit werden Masken genäht und gebastelt – auch für andere. "Zu improvisieren und kreativ zu sein, wird künftig die wichtigste Fähigkeit sein", meint die Trendforscherin Li Edelkoort. Schon früher stellte sie eine "Ära der Amateure" und des "Selbermachens" voraus. Die Vorhersage könnte nun schneller wahr werden als prognostiziert, weil das Corona-Virus Konsumgewohnheiten durcheinander wirbelt. Lassen Sie sich davon nicht beirren.

wirtschaftliche Entwicklung in Zeiten der Corona-Pandemie:

etailment informiert Sie weiterhin aktuell über die Lesen Sie im aktuellen Corona-Dossier Nachrichten, Berichte und Analysen aus Handel, Gastronomie, Touristik und Modewelt, aus der Lebensmittelbranche, Finanzwelt sowie aus der Logistik. Damit Sie vorbereitet sind auf die Veränderungen in der Wirtschaft und sich für den Restart rüsten.

das verkraften, ist fraglich, zumindest die Anbieter teurer Marken verweisen im Handelsblatt auf ihre guten Rücklagen.

bestellen Verbraucher mehr und haben Paket-Lieferdienste alle Hände voll zu tun. Jetzt fährt China seine Produktion langsam wieder nach oben – das könnte die Situation nochmals befeuern. Wichtigste Herausforderung daher für Paketdienste und Logistiker: Ja ist denn schon Weihnachten? Rein vom Versandvolumen könnten Logistiker das zurzeit bestätigen. Durch die LadenschließungenJetzt fährt China seine Produktion langsam wieder nach oben – das könnte die Situation nochmals befeuern. Wichtigste Herausforderung daher für Paketdienste und Logistiker: Die Mitarbeitenden bei der Stange und vor allem gesund zu halten.



Das war zu erwarten: Animiert durch den Lockdown wegen des Corona-Virus wollen einige Verbraucher laut einer Studie von Kantar ihreDie schwedische Marktforschung hat Ende März in Frankreich, Deutschland und Großbritannien mehr als 3000 Personen befragt: Danach stieg in allen drei Märkten die Zahl der Verbraucher, die mehr als 50 % ihres Bedarfs jetzt online decken, um 25 bis 80 % an. Schlechte Nachricht: Sechs von zehn der Umsteiger finden das so bequem, dass sie damit weitermachen wollen, wenn die Läden wieder öffnen. 32 % der Verbraucher schätzen sogar, sich nach der Corona-Krise mehr Waren online zu besorgen. Wegen der Ausgangsbeschränkunden im ZUge der Corona-Krise konzentriert sich der Konsum jetzt noch aufs Wesentliche, das aber könne sich schnell ändern: Zumindest für die Online-Händler sei das noch junge Geschäftsjahr 2020 nicht verloren, sie könnten bald davon profitieren, dass Verbraucher Anschaffungen zurzeit auf die lange Bank schieben.Der Sehtest gilt bislang als eine Hürde gegen dieund ist laut Brandeins ein Grund, warum Mister Spex auf die Kooperation mit lokalen Optikern sowie eigene Filialen setzt. Die allerdings mussten jetzt ebenfalls wegen Corona schließen, deshalb digitalisiert der Online-Optiker jetzt sein Geschäft weiter mit dem ersten Online-Sehtest: Dieser wurde von Easee in den Niederlanden entwickelt, ist mehrfach begutachtet worden, kann zwar nicht jede Sehstärke überprüfen, sichert den Berlinern aber einen Teil ihrer Geschäfte.Interessanter Einblick in die Geschäfte von Rocket Internet liefern Gründerszene und sein Partner Finance Forward: Wurde das Unternehmen der Samwer-Brüder vor allem als Inkubator neuer Geschäfte bekannt, investiert es immer mehr und wandelt sich zur Bank, die sogar Kredite vergibt. Kredite? Ja genau. Neben Investments für Beteiligungen haben die Berlinern und 2019 damit knapp 40 Millionen Euro Umsatz erzielt. Neben Startups leihen sie kleinen und mittleren Unternehmen Geld, aber auch Immobiliengesellschaften.Für viele Unternehmen spitzt sich die Lage in der Corona-Krise zu. Die Management-Herausforderungen sind gewaltig. Flexibilität ist gefragt.und schaffen selbst neue Flexibilität. Der Business Guide "Recht: Welche Gesetze durch die Krise helfen" liefert auf 28 Seiten Antworten auf die drängendsten Fragen.In zehn Tagen aufgebaut: In München startet jetzt mit Kauflokal.comHinter dem Angebot stecken die Münchner Initiative Kauf Lokal sowie der E-Commerce-Dienstleister Norisk. Auf der Plattform, die Besucher in die eigenen Online-Angebote führen soll, finden sich zurzeit die Angebote von Lokal-Matadoren wie Hirmer, Betten Rid, Ludwig Beck und mehr, zurzeit werben die Macher für ihr Schaufenster und wollen es Schritt für Schritt überregional ausbauen, berichtet Internetworld.de Schwierige Zeiten hat sich ManoMano für denausgesucht: Demnächst startet die Werbekampagne des französischen Unternehmens, das den DIY- und Baumarkt digitalisieren und Lokalgrößen wie Hornbach oder Obi angreifen will. Lediglich 10 % der Sachen zum Renovieren, Reparieren und Ausbauen werden bislang in Deutschland online bestellt. In Zusammenarbeit mit Herstellern und Händlern will ManoMano das ändern. OMR erzählt die Geschichte des Unternehmens, das 300 Millionen in die Expansion stecken kann.Walgreens, Walmart und Target und CVS Health bauen jetztauf den Parkplätzen ihrer Filialen auf, hat CNBC erfahren. Am weitesten gediehen ist der Plan bei Walgreens, dort sollen die Teststationen schon bald eröffnet werden. Die Aktion ist Teil einer Corona-Offensive, die offiziell von der US-Regierung beschlossen wurde. Allerdings fehlen vielerorts ausreichend Schutzkleidung und Masken für Tester.Die Schweizer Uhrenindustrie befürchtet Schlimmes: Die beiden bekannten Messen sind abgesagt, Neuheiten verschoben aufs nächste Jahr.allein in China wurde im Vergleich zum Vorjahr nur noch die Hälfte verkauft. Aufs Jahr gesehen rechnet die Vontobel-Bank mit Exporteinbußen um 25 %. Ob alle AnbieterWie können stationäre Händlerum das still gelegte Geschäft aufrecht erhalten? Fashion United hat einige nützliche Empfehlungen zusammengestellt. Wichtigste Erkenntnis: Kein Kunde erwartet keinen perfekten Shop vom Offliner und Käufe werden bislang eher aufgeschoben als aufgehoben. Das lässt hoffen.Wenn Verbraucher Wichtigeres zu tun haben als einzukaufen, reduzieren Unternehmen schnell die Werbeausgaben: Das betrifft auchBranchenkenner erwarten daher eine Bereinigung unter den Adtechs, und zwar in allen Bereichen. Erschwert wird die Situation dadurch, dass die Auktionen für Werbeplatz zwar sekundenschnell organisiert, aber erst sehr viel später honoriert werden. Onlinemarketing beschäftigt sich mit den Hintergründen.