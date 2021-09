Ohne den Einsatz der sozialen Medien wird Online-Handel in der Zukunft kaum noch möglich sein, wie eine weitere Studie der Postbank zeigt. Die Jugendlichen sind mittlerweile so stark auf WhatsApp, Youtube und Instagram eingestellt und von ihrer Nutzung abhängig, dass kein anderes Unternehmen um diese Medien herumkommt, auch nicht beim Ecommerce. Um auf der anderen Seite die Kunden über 50 Jahre, die auf die konventionellen Kommunikations- und Verkaufswege setzen und vertrauen, nicht zu verlieren, sollte die Entwicklung neuer Modelle nicht aufhören. Wahrscheinlich ist nicht nur ein Multichannel-Vertrieb mit On- und Offline gefragt, sondern auch ein Multichannel-Ansatz innerhalb des Online-Handels.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL



Shopify bringt neue Retail-Hardware und Payment-Lösung auf den Markt

Shopify startet mit zwei neuen technischen Anwendungen in den September. Grundlage der neuen Lösungen sind eine Studie des Forschungsinstitut Angus Reid zum Einkaufsverhalten der deutschen Verbraucher und ihren Erwartungen an Einzelhändler. Dabei habe sich gezeigt, heißt es von Shopify, dass die Kunden in Deutschland auch nach Ende der Pandemie den Kauf im Geschäft vorziehen würden, die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens werde als eine der wichtigsten Maßnahmen für Sicherheit und Schutz der Gesundheit eingestuft. Shopify kommt nun mit einem integrierten Kartenlesegerät und einem Terminal-Lesegerät auf den Markt. Dieses biete den Einzelhändlern Zugriff auf ein zentrales System für On- und Offline-Transaktionen. Die Händler könnten ihren Offline-Bestand auch online verkaufen, Selbstabholungen, Rückgaben und Umtausch könnten innerhalb eines Systems durchgeführt und kontrolliert werden.





+++Anzeige+++

Mehr Flexibilität mit den „Später Bezahlen“-Angeboten von PayPal

Der Online-Handel ist relevanter denn je und setzt seinen Erfolgskurs fort. Auch auf Händlerseite vergrößert sich der Markt. PayPal ermöglicht beiden Seiten beim Shopping nun noch flexibler zu sein. Die Umsätze des Online-Handels steigen konstant, doch auch die Bedürfnisse der Kunden bezüglich des Einkaufserlebnisses verändern sich. Je einfacher, sicherer und flexibler sich dieser gestaltet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden ihren Einkauf abschließen. Einen entscheidenden Beitrag hierzu können Händler mit den „Später Bezahlen“-Angeboten von PayPal leisten. Mehr dazu lesen Sie hier.



Fashionette mit kräftigem Umsatzplus

Für Fashionette ging es im ersten Halbjahr 2021 mit dem Aufstieg weiter, in den ersten sechs Monaten lag das Umsatzplus bei knapp 25 Prozent. Die Umsätze des Online-Händlers für Accessoires lagen bei 48,9 Millionen Euro, meldet Fashion United. Im DACH-Markt sei der Umsatz 22,9 Prozent höher als im vergangenen Jahr, die Region decke 86,2 Prozent des Gesamtumsatzes ab. Die Kundenzahl liege mittlerweile bei 411.270, dazu gehörten 125.000 Neukunden.



Klarna startet "Never Forget Test"

Klarna will den Nutzern bei dem Problem der Mahnkosten unter die Arme greifen und hat die App um eine entsprechende Anwendung erweitert. Am 1. September startet der "Never Forget Test", den nach Angabe von Klarna die Kunden nutzen können, bei denen die erste Mahnung im Briefkasten liegt. Kunden, die den Test erfolgreich absolvierten, werde die Mahngebühr erlassen, teilt Klarna mit. Für den Zahlungsservice-Anbieter geht es nach eigenen Angaben darum, den Kunden eine bessere Customer Experience zu bieten. Klarna hält sich aber mit dem angestrebten Eigennutz nicht zurück, denn es gehe auch darum, "das Verständnis für die Nutzung der App zu fördern". Dies erfolge durch das Beantworten von fünf Fragen, die Pilotphase ist auf zwei Monate angesetzt.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Südkorea bremst Apple und Google

Das südkoreanische Parlament hat einen mächtigen Schritt unternommen, um die Marktmacht der Internetkonzerne zu limitieren. Mit dem neuen Gesetz können Entwickler nicht mehr dazu gezwungen werden, ein von den Unternehmen vorgegebenes Bezahlsystem zu nutzen. Dies betrifft primär Apple und Google, denn bei ihnen können die Nutzer Apps und Spiele nur von deren Stores herunterladen, melden mehrere



Flip erhält Kapitalspritze

Das Start-up Flip hat sein finanzielles Fundament verstärkt, externe Geldgeber investieren rund 28 Millionen US-Dollar, schreibt



Exponentielles Wachstum des Ecommerce in Südostasien

Auch in Südostasien hat der Online-Handel in den vergangenen 18 Monaten einen deutlichen Schub erhalten. Im Rückblick auf 2020 hat die Wachstumsrate bei 85 Prozent gelegen, die Prognose bis Jahresende liegt bei 80 Prozent, heißt es bei



Das südkoreanische Parlament hat einen mächtigen Schritt unternommen, um die Marktmacht der Internetkonzerne zu limitieren. Mit dem neuen Gesetz können Entwickler nicht mehr dazu gezwungen werden, ein von den Unternehmen vorgegebenes Bezahlsystem zu nutzen. Dies betrifft primär Apple und Google, denn bei ihnen können die Nutzer Apps und Spiele nur von deren Stores herunterladen, melden mehrere Medien . Dabei könnten die Kunden nur mit den Bezahlsystemen der Konzerne bezahlen, Google habe die Einführung eines solchen Verfahrens im Herbst geplant und werde nun gebremst. Dazu sollte bei Google dann auch eine Gebühr auf alle Zahlungen fällig werden. Bei Apple müssten die Entwickler zusätzlich eine Gebühr in Höhe von 30 Prozent der Einnahmen bezahlen. Nun erhielten die Kunden die freie Wahl, wie sie ihre In-App-Käufe bezahlen wollten. Die beiden Unternehmen erklärten, ihre Vorgaben schützten die Nutzer vor Betrug.Das Start-up Flip hat sein finanzielles Fundament verstärkt, externe Geldgeber investieren rund 28 Millionen US-Dollar, schreibt Retail Dive . An der Spitze der Investoren stehe Streamlined Ventures. Das Unternehmen wolle die im Haus entwickelte soziale Verkaufsplattform weiter ausbauen, das Angebot an Markenprodukten erweitern und das Umfeld für Entwickler verbessern. Weitere Schritte sollen der Einbau von Videos mit Produktbewertungen werden, für die eine Provision vorgesehen sei. Damit sollten die Nutzer die Möglichkeit haben, dass sie ihre Referenzen ohne den Druck der Hersteller veröffentlichen könnten. In der Zukunft werde der Online-Handel von den Verbrauchern und ihren Erfahrungen angetrieben, die sie über soziale Medien weitergäben, so die Prognose von Seiten Flips.Auch in Südostasien hat der Online-Handel in den vergangenen 18 Monaten einen deutlichen Schub erhalten. Im Rückblick auf 2020 hat die Wachstumsrate bei 85 Prozent gelegen, die Prognose bis Jahresende liegt bei 80 Prozent, heißt es bei The Drum . Diese Zahlen lägen nach einem Bericht von Facebook und Bain & Company wesentlich höher als in China (fünf Prozent), Brasilien (14 Prozent) und Indien (zehn Prozent). Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person seien 60 Prozent höher als im Jahr zuvor. Die Pandemie habe nicht nur zu einem Sprung beim Ecommerce geführt, die Menschen hätten sich in Bezug auf das Verhalten im Internet neue Gewohnheiten angeeignet. Neue und alteingeführte Marken müssten aufgrund dieser Veränderungen ihre Verkaufs- und Marketingstrategien umbauen und anpassen. ///// TRENDS & TECH