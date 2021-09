///// HANDEL INTERNATIONAL

Shopify hat für den grenzüberschreitenden Handel die neue technische Lösung Shopify Markets freigeschaltet. Nach den internen Daten des Unternehmens hätten im Juli rund 40 Prozent der deutschen Nutzer von Shopify grenzüberschreitend verkauft, ein Drittel des Traffics komme aus dem Ausland. Weltweit habe der Anteil bei 27 Prozent gelegen. Für deutsche Händler sei der internationale Verkauf nun mit der Anpassung der fremden Währungen und Zahlungsmethoden sowie einer auf den jeweiligen Markt abgestimmten Preisgestaltung möglich. Mit Shopify Markets sei die Prüfung der Produktverfügbarkeit möglich, dazu auch die Anpassung der lokalen Sprachen und die Abrechnung von Zöllen und Einfuhrsteuern. Die Erstellung der lokalen Plattformen könne über ein zentrales Dashboard erfolgen.Der Porzellan- und Keramikhersteller Portmeiron hat seinen globalen Verkaufszahlen einen kräftigen Schub versetzen können. Dank der Aktivitäten im Online-Handel ging es in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres um ein Drittel nach oben, schreibt Internet Retailing . So liefen in den Hauptmärkten Großbritannien und USA mittlerweile 51 Prozent über den Online-Shop. Insgesamt seien die Umsatzzahlen um 24 Prozent höher als in der ersten Hälfte 2019, von den Mehreinnahmen solle nun ein Teil in den E-Commerce fließen. Damit würden die Maßnahmen des vergangenen Jahres fortgesetzt, denn in dieser Zeit seien neue Mitarbeiter für den Online-Verkauf und das digitale Marketing eingestellt worden. Auf der Liste stünden aber auch Investitionen in die IT und der Ausbau der Kundendatenbank.Für Mitarbeiter bei Amazon in den USA könnte es bald höhere Beträge auf den Gehaltspapieren geben. Der durchschnittliche Stundenlohn soll von 17 auf 18 US-Dollar ansteigen, schreibt The Guardian . Der Satz sei zuletzt im Mai auf 17 US-Dollar gesetzt worden, der Mindestlohn liege bei 15 US-Dollar. Der Konzern stehe unter Druck, den Mitarbeitern ein besseres Angebot zu machen, um auf das Wachstum im Online-Shopping und die Weihnachtszeit vorbereitet zu sein. An einigen Standorten werde neuen Angestellten eine Antrittsprämie von 3.000 US-Dollar angeboten, das Ziel sei ein Anstieg der Mitarbeiterzahl um 125.000. Die Zahl der Standorte soll auch weiter wachsen, alleine im September seien 100 neue Zentren geplant.In New York haben die Gefahren und Arbeitsbedingungen für die Fahrer der Lebensmittellieferdienste solche Dimensionen angenommen, dass sie nun selbst aktiv wurden. Nach einem Bericht von The Verge haben sie sich auf Parkplätzen Möglichkeiten eingerichtet, um Pause machen zu können, Nickerchen einzulegen oder die Batterien für die Lastenräder aufzuladen, da ihre Arbeitgeber dies nicht anbieten. Die Plätze seien über die Stadt verteilt, in einigen Fällen hätten sie Karten der Chase Bank bekommen, damit sie sich in den Lobbies der Banken vor schlechtem Wetter schützen könnten.