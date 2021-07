Die Bundestagswahl rückt näher und es wird Zeit, die Parteiprogramme zu studieren. So wollen Grüne, SPD und Linke die Vermögenssteuer wieder in Kraft setzen. Das bedroht vor allem die Start-ups unter den Online-Händlern - also ganz schön viele. Anders als bei etablierten Unternehmen würde nicht der Gewinn, sondern eine Vision besteuert. Das sei ein Damokles-Schwert für viele Start-ups, schreibt das Handelsblatt. Deshalb verwundert es nicht, dass laut Händlerbund-Umfrage 25,9 Prozent der Online-Händler der FDP ihre Stimme geben wollen. Wichtigste Themen in Wahlkampf sind demnach der faire Wettbewerb, Steuern und Abmahnungen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Start-ups fürchten Vermögenssteuerpläne von SPD, Grüne und die Linke

Die Wahlprogramme von SPD, Grüne und Linke sehen die Wiedereinführung der Vermögenssteuer vor. Für Start-ups wäre das ein Damoklesschwert, das die Existenz der Unternehmungen bedrohe, schreibt das Handelsblatt. Denn bei diesen existiere der Wert der Firma erst einmal nur auf Papier, besteuert würde die Vision. In einer vom Bundesverband Deutsche Start-ups gemeinsam mit der Beratergesellschaft Rödl und Partner durchgeführten Umfrage unter 206 Start-up-Gründern und 38 Investoren geben 50 Prozent der Unternehmer an, eine Vermögenssteuer nicht bezahlen zu können. Von den in der Studie befragten Investoren befürchten zwei Drittel eine Verschlechterung des Investitionsklimas und einen Rückgang von Gründungen.



Vermietplattform Grover sammelt Milliarden-Betrag ein

Das Berliner Start-up Grover hat ein hehres Ziel: Mit dem Vermieten von technischen Geräten, will es Neukäufe überflüssig machen und den Trend zur immer mehr Elektroschrott umkehren. Analog von Leasing- oder Streaming-Modellen verleiht Grover Laptops, Smartphones etc. auf monatlicher Basis. Bei einer neuerlichen Finanzierungsrunde stellt nun der englische Kapitalgeber Fasanara Capital Grover im Rahmen einer Asset-Backed-Finanzierung rund eine Milliarde US-Dollar zur Verfügung, die in die Anschaffung von Elektronikartikel fließen sollen.



Weitere Finanzierungsrunden im Überblick:

Die Berliner Content-Plattform Contentful erhält 175 Mio. US-Dollar vom U ber-Geldgeber Tiger Global und der Base10 Advancement Initiative.

Der Camper-Vermieter Roadsurfer erhält vom Tier Mobility-Gründer Lawrence Leuschner sowie den Machern von Trivago und Flaschenpost 4,5 Mio. Euro.



FDP stärkste Partei unter Online-Händlern

Faire Wettbewerbsbedingungen und Steuern, Händlerrechte in der Lieferkette, grenzüberschreitender Handel, Abmahnungen, moderne Logistik und Nachhaltigkeit - das sind die Themen der Online-Händler im Bundestagswahlkampf 2021. Ermittelt wurden sie bei der Händlerbund-Befragung im Juni und Juli dieses Jahres. Mit Blick auf die Parteienpräferenzen zeigt sich ein klarer Trend für die FDP. Sie liegt mit 25,9 Prozent vier Punkte vor der CDU/CSU und fünf Punkte vor den Grünen.



Gorillas eröffnet dritten Standort in Dresden

Im Dresdener Szeneviertel Äußere Altstadt hat Gorillas eine Einzelhandelsfläche gemietet, um dort den dritten Standort in der ostdeutschen Metropole aufzubauen.

///// HANDEL INTERNATIONAL FC Barcelona legt H&M-Sponsoring auf Eis



Von einem Fußballclub, der sich aus Sorge um sein Ansehen und seine Geschäfte in China aus einem drei Millionen-Sponsoringgeschäft zurückzieht, berichten gestern zahlreiche Medien. Konkret geht es um den spanischen Traditionsclub FC Barcelona und die Modekette H&M . Diese hatten öffentlich Zweifel an der Einhaltung der Bürgerrechte gegenüber der uigurischen Minderheit geäußert und sieht sich in China deshalb derzeit mit Boykottaufrufen konfrontiert. 500 H&M-Geschäfte verschwanden nach den Äußerungen aus den wichtigsten Geo-Ortungen Chinas. Online-Blumen-Plattform Colvin holt sich frische Geld

Der in Barcelona entstandene



DPD setzt in Oxford zu 100 Prozent Elektrofahrzeuge ein

In der beschaulichen Traditions- und Wissenschaftsstadt Oxford setzt der Paketzustelldienst DPD ein Zeichen für Elektromobilität: Ab sofort sind dort ausschließlich E-Fahrzeuge für die Zustellung im Einsatz. Weitere neun Städte werden noch in diesem Jahr folgen; 42.000 Tonnen CO 2 pro Jahr gespart werden.

Der in Barcelona entstandene Blumen-Lieferservice Colvin hat in einer Finanzierungsrunde 45 Mio. Euro eingesammelt. Damit wolle man nun in weitere europäische Märkte expandieren und den Ausbau der B2B-Plattform vorantreiben. Derzeit ist Colvin in Deutschland, Italien, Portugal und Spanien vertreten. Während der Corona-Pandemie ist das Blumengeschäft um 200 Prozent gewachsen, die Mitarbeiterzahl hat sich auf ebenfalls 200 verdoppelt. Ziel sei es nun, die Plattform für professionelle Floristen zu öffnen sowie auch verwandte Produkte zu verkaufen.In der beschaulichen Traditions- und Wissenschaftsstadt Oxford setzt der Paketzustelldienst DPD ein Zeichen für Elektromobilität: Ab sofort sind dort ausschließlich E-Fahrzeuge für die Zustellung im Einsatz. Weitere neun Städte werden noch in diesem Jahr folgen; bis zum Jahr 2025 sollen 25 Prozent aller Lieferungen "grün" sein . DPD investiert dafür 111 Mio. Pfund in E-Fahrzeuge, durch deren Einsatz in Großbritannien ///// TRENDS & TECH