Ausgerechnet in Spanien, wo die Corona-Fälle derzeit wieder massiv ansteigen, eröffnet Rossmann einen neuen Markt und schafft sich damit ein erstes Standbein in Südeuropa. Wahrscheinlich ist es aber genau richtig, sich von äußeren Umständen nicht in die Knie zwingen zu lassen. Genauso wie Alibaba und Starbucks, die trotz Streitigkeiten Chinas und der USA ihre Partnerschaft gründen. Ob der Kaffee künftig von "Pepper" gebracht wird, erforschen derweil Unis in Kassel und Frankfurt. Und Jeff Bezos sagt in der kartellrechtlichen Befragung aus.

HANDEL NATIONAL

Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert von der Bundesregierung einen Innenstadtfonds in Höhe von 500 Millionen Euro , um "die aktuelle Lage der Innenstädte zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen, um den Niedergang vieler Zentren aufzuhalten". HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth: "Viele Innenstädte sind in extremer Schieflage. Leerstände machen die Stadtzentren unattraktiv und lösen eine Spirale nach unten aus. Das ist für die Händler ein großes Problem." Das Geld soll auf drei Sonderfonds aufgeteilt werden: zur Aktualisierung und Standardisierung von Einzelhandelskonzepten, zur Analyse der Leerstand-Situation sowie für eine aktive Ansiedlungspolitik, die den Branchenmix in den Stadtzentren attraktiv gestalten soll. Um den Überblick über aktuelle Leerstände zu haben und bestimmen zu könne, wo Handlungsbedarf bestehe, müsse zudem ein bundesweit einheitliches Leerstandskataster geschaffen werden. 4 Tipps für Händler nach dem Lockdown

///// TRENDS & TECH