Die Ant Group plant den Gang an die Börse. Sie betreibt unter anderem den Bezahldienst Alipay, der mit 900 Millionen Nutzern Marktführer in China ist. Bei der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2018 wurde die Ant Group mit 150 Milliarden Dollar bewertet. Dies berichtet das Nachrichtenportal t3n.de . Alipay war zunächst als Bezahlmethode für den E-Commerce-Riesen Alibaba entstanden. In der Folgezeit entwickelte sich der Dienst aber zum dominanten Payment-Anbieter Chinas. Nach Schätzungen von I-Research hat Alipay in China einen Marktanteil von mehr als 55 Prozent. Hauptkonkurrent ist der chinesische Internet-Gigant Tencent, der rund 39 Prozent des Mobile-Payment-Marktes in China kontrollieren soll.Nachdem in Frankreichs Geschäften nur noch mit Mund- und Nasenbedeckung eingekauft werden darf, führt auch Österreich in Supermärkten, Postfilialen und Banken wieder die Maskenpflicht ein. Das kündigte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz am Dienstag an; Details sind unter www.merkur.de nachzulesen. Es hilft also nichts: Geschäfte möglichst runterkühlen, damit die Kunden nicht ins Schwitzen geraten, die Masken dadurch allzu lästig werden - und der Einkauf deshalb abgebrochen wird. Denn auf absehbare Zeit heißt es: shoppen nur im Gangster-Style.