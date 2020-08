///// HANDEL INTERNATIONAL





Doch kein "brick & mortar"?

Dank deutlich höherer Nachfrage in der Corona-Krise hat Shop Apotheke aus Venlo operativ schwarze Zahlen geschrieben. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 6,3 Millionen Euro, nach einem leichten Minus im Vorjahr. Unter dem Strich bleiben die Zahlen dennoch rot. Aber es gibt einen optimistischen Ausblick und das Versprechen, den Same-Day-Delivery Service auf weitere Metropolregionen auszuweiten und noch im zweiten Halbjahr 2020 einen eigenen Marketplace zu launchen. Retail Dive taucht ein in die Welt der "digital native brands". Und fragt sich, was aus den Plänen zum Aufbau von stationärem Geschäft wurde. Der Trend zu "brick & mortar" habe noch vor Corona Konjunktur gehabt. Doch die Pandemie zwang nicht wenige, die Pläne zu stoppen und nach Alternativen zu suchen.

Der Umsatz ging zwar im ersten Halbjahr zurück (-6 Prozent), der Gewinn noch deutlicher (-28,7 Prozent), doch zeigt sich Henkel-Chef Carsten Knobel insgesamt zufrieden damit, wie sich das Unternehmen in der Corona-Krise bewährt hat. Was das Konsumentengeschäft betrifft: Beauty Care wurde durch den Lockdown bei Friseuren gebremst. Laundry & Home Care wurden dagegen von der hohen Nachfrage bei Reinigungsmitteln angeschoben. Henkel hat unter anderem die Digitalisierung als zentralen Hebel zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit definiert. Im ersten Halbjahr verzeichnete Henkel im Laundry & Home Care- und Beauty Care-Geschäft insgesamt einen starken Anstieg des digitalen Umsatzes um mehr als 60 Prozent . Auf Konzernebene nähert sich der Anteil der digitalen Umsätze am Gesamtumsatz "dem mittleren Zehn-Prozent-Bereich".Während Delivery Hero in Japan den Konkurrenten Uber Eats angreifen will , startet in Berlin-Mitte und am Prenzlauer Berg der finnische Food-Lieferdienst Wolt. Das Unternehmen aus Helsinki ist inzwischen in 23 Ländern und über 80 Städten weltweit vertreten. Rund 100 lokale Restaurants stünden in Berlin bereits in den Startlöchern , um ihr Essen von Wolts Lieferanten an ihre Kunden liefern zu lassen, heißt es vom Unternehmen. In Deutschland herrscht nicht gerade Armut an Lieferservices. Aber Wolt betont, sich im harten finnischen Markt für das internationale Geschäft gestählt zu haben.