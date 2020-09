Der Discounter hat das Angebot in den englischen Midlands zunächst nur für Mitarbeiter freigeschaltet. Wie verschiedenen Medien berichten, können Aldi-Mitarbeiter online aus dem vollständigen Sortiment an Lebensmitteln wählen und dann zu ihrem örtlichen Markt fahren. Dort werden ihre Einkäufe von den Kollegen "kontaktlos" ans Auto gebracht. Die LebensmittelZeitung berichtet, der Test solle in den kommenden Wochen auf Kunden ausgeweitet werden.Der Online-Einzelhandelsmarkt in Polen verzeichnete in den vergangenen beiden Jahren zweistellige Zuwachsraten. 2019 wurden 11,75 Milliarden Euro (50 Milliarden Zloty) umgesetzt, für das Jahr 2023 wird erwartet, dass die Zahl der E-Commerce-Nutzer in Polen auf über 25 Millionen steigt. Der Marktzugang ist für polnische und internationale Händler vergleichsweise einfach – der Schlüssel ist die Plattform Allegro.pl. Und die bereitet jetzt den Börsengang vor , der rund 1 Milliarde Zloty (266 Mio. US-Dollar) einbringen soll. Neben neuen Aktien planen die Private-Equity-Eigentümer der Gruppe (Cinven, Permira und Mid Europa Partners) beim Börsengang auch Aktien zu verkaufen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das IPO könnte Allegro zum größten Unternehmen an der Warschauer Börse machen.



Amazon baut in der Coronavirus-Krise seine Belegschaft in den USA und Kanada im großen Stil aus. Man werde 100.000 neue, reguläre Voll- und Teilzeitstellen schaffen, kündigte der Internet-Konzern am Montag in einem Blogeintrag an. Damit wolle Amazon seine Präsenz in der Fläche erweitern , berichtet die Lebensmittel -Zeitung. Außerdem eröffne Amazon noch im September 100 neue Betriebsgebäude in Logistik-Zentren, Auslieferungsstationen, Sortierzentren und anderen Standorten.

Kroger, nach Walmart das zweitgrößte Handelsunternehmen in den USA, verfügt über mehr als 2400 Auslieferungsstandorte und mehr als 2100 Abholstandorte. Damit haben 98 Prozent aller Kunden Zugang zum digitalen Angebot des Supermarktfilialisten. Die Umsätze in diesem Bereich sind im Q2 2020 um 127 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Insgesamt bilanzierte der US-Supermarktbetreiber eine Umsatzsteigerung um über 8% auf 30,5 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 176% auf 820 Mio. Dollar.Die auf Damenbekleidung spezialisierte US-Handelskette J. Jill hat mit ihren wichtigsten Kreditgebern eine Vereinbarung geschlossen, die es ihr erlaubt, das Schutzschirmverfahren (Insolvenz nach Chapter 11) zu umgehen. Wie das Unternehmen mitteilte, hätten die Kreditgeber, die fast 98% von J. Jills befristetem Darlehen ausmachten, einer außergerichtlichen Transaktion zugestimmt . Diese solle Ende September abgeschlossen werden, berichtet Retail Dive. Im Rahmen der Transaktion erhalte J. Jill eine verlängerte Laufzeit für einen Teil des befristeten Darlehens bis Mai 2024, gleichzeitig würden Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag bis zum vierten Quartal 2021 ruhen; weiterhin würde es 15 Mio. Dollar in einer nachrangigen Darlehensfazilität erhalten. J.Jill hatte im zweiten Quartal Umsatzverluste von rund 50% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bilanziert. Bis zum Jahresende sollen 11 der 286 Filialen geschlossen werden.Sechs Monate nach der Premiere von Go Grocery in Seattle hat Amazon einen zweiten Standort des kassenlosen Formats im nahe gelegenen Redmond eröffnet. Während sich der erste Store in der Nähe des bürolastigen Stadtzentrums befand, liegt der neue Standort in einem Wohngebiet, das von Einkaufsstraßen und erstklassigen Vorstadtvierteln begrenzt wird – worin Retail Dive ein Zeichen sieht, in welche Richtung die Ladenreise von Amazon gehen wird