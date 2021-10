Eine interessante Taktik fährt Alibaba für die diesjährige "Golden Week" in China, die heute beginnt. Viele Chinesen verreisen in dieser Woche voller Nationalfeiertage, extra dafür baut die Alibaba-Marke Tmall ihren Express-Lieferservice auf 132 kleinere Städte aus. Und zwar mit dem erklärten Ziel, mit vergessenen Bedarfsartikeln wie Handtüchern und Zahnbürsten auszuhelfen. E-Commerce für Vergessliche? Scheint sich zu lohnen.

///// HANDEL NATIONAL

Galeria Karstadt Kaufhof plant Ver-3,8-fachung des Online-Umsatzes

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat sich gestern auf Wiwo.de ambitionierte E-Commerce-Ziele gesetzt: Bis 2025 sollen 500 Mio. Euro Umsatz erreicht werden, im laufenden Jahr schon 200 Mio. Euro. Das wäre ein Plus von 53 Prozent gegenüber den 130 Mio. Euro des Jahres 2020, der 2025-Umsatz würde das 3,8-Fache bedeuten. Unter anderem sollen 100 Mio. Euro in die Logistik investiert werden, denn in jüngerer Zeit habe das Zentrallager nicht alles gepackt, zeitweise hätten 65 Prozent der bestellten Artikel aus den Filialen bedient werden müssen. Die Neuausrichtung des Warenhauskonzerns soll Ende Oktober beginnen.



Uber Eats ist in Düsseldorf losgestrampelt, Picnic in Köln

Dem Lokalradio zufolge hat Uber Eats am gestrigen Donnerstag seinen Betrieb in Düsseldorf aufgenommen. 70 Restaurants machten mit, Düsseldorf sei nach Köln und Bonn der dritte nordrhein-westfälische Standort. Picnic dagegen ist – laut Lokalzeitung – jetzt auf den Straßen der Kölner Stadtteile Kalk und Porz unterwegs.



Mädchenflohmarkt erhält Finanzierung, unter anderem vom Momox-Gründer

Wenn der Wettbewerb sich beteiligt, ist das eine Anerkennung: Der Online-Kleidermarkt Mädchenflohmarkt hat eine Finanzierungsrunde über einen siebenstelligen Betrag abgeschlossen, in der erstens die bestehenden Investoren Vorwerk Ventures und Catalpa Geld zugesagt haben, vor allem aber zweitens Christian Wegner, Gründer der Re-Commerce-Plattform Momox und Co-Gründer von Wisemarkt. Wie Startbase.de und Textilwirtschaft.de schreiben, hat Mädchenflohmarkt.de im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnschwelle erreicht. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich um 60 bis 80 Prozent auf eine zweistellige Millionen-Euro-Summe steigen.



Schlechte Nachrichten für Online-Apotheken: Das E-Rezept verspätet sich

Sicher ist sicher und deshalb wird in Deutschland bei vielen gesetzlichen Neuerungen gerne noch mal eine weitere Testrunde vor der Einführung gedreht, so auch beim E-Rezept, dessen Testphase im Juli begann, lediglich drei Monate laufen sollte und nun noch einmal bis Ende November verlängert wird. Besonders die Online-Apotheken versprechen sich von einer obligatorischen Einführung des E-Rezepts zu profitieren. Zur Rose, Shop Apotheke und Co. müssen sich nun weiter gedulden. Wie die Schweizer Wirtschaftszeitung Cash berichtet, will Zur Rose in den kommenden drei bis fünf Jahren eine Umsatzsteigerung auf vier Milliarden Franken erreichen. Aktuell liegt der Umsatz bei etwas unter der Hälfte.

///// HANDEL INTERNATIONAL H & M wächst online und schließt Ladengeschäfte

Am 4. September feierte Modehändler H & M seinen

"Deliveroo Hop": Neuer 10-Minuten-Lieferdienst in London

Uuuund noch ein Schnell-Lieferdienst, diesmal in London: Gemeinsam mit der Supermarktkette Morrisons hat Lieferspezialist Deliveroo "Hop" ins Leben gerufen, der Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten an die Tür bringen soll.



Lieferketten-Update in einem Satz Die US-Kaufhauskette Target hat ihr eigenes Containerschiff gechartert, um die Nachfrage zur Weihnachtssaison zu decken und empfiehlt seinen Kunden:innen frühzeitig mit dem Einkauf zu beginnen.

In China gehen wegen Strommangels immer öfter die Lichter aus und die Deutsche Industrie bangt wegen Stillständen an den Produktionsbändern um ihre Zulieferer, berichtet die F.A.Z.

