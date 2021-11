///// HANDEL INTERNATIONAL

Walmart startet in den USA zusammen mit Drone Up den Aufbau eines Liefernetzwerks mit Drohnen. Der erste Standort werde in Farmington im US-Bundesstaat Arkansas sein, berichtet Geek Wire . Walmart hat sich erst vor fünf Monaten an Drone Up beteiligt und einen Vertrag für die Lieferdrohnen abgeschlossen. Nun zeige die schnelle Umsetzung innerhalb von wenigen Monaten die Stärken von Drone Up, erklärt ein Walmart-Verantwortlicher. Die Kunden könnten die Verfügbarkeit von Drohnen in ihrer Stadt überprüfen, dann online einkaufen und die Drohnenlieferung bestellen, für die anfangs zehn US-Dollar berechnet würden. Für die Lieferzeit würden mindestens 30 Minuten angesetzt, sie erfolge wetterabhängig von acht Uhr bis 20 Uhr. Damit habe Walmart Amazon überholt, das 2016 die ersten Tests mit Drohnen gestartet hatte und 2019 einen baldigen Start angekündigt hatte.Nach den Ergebnissen des "The European Consumer Payment Report 2021" hat sich das Einkaufsverhalten in Europa gegenüber der Zeit vor Corona verändert. Von den 24.000 Befragten aus 24 Ländern gaben 60 Prozent an, dass sie heute weniger kaufen würden als früher, berichtet die Handelszeitung . Jeweils die Hälfte der jungen Erwachsenen und Frauen habe die Nachhaltigkeit als Kriterium für den Konsumverzicht angegeben, Eltern und ältere Erwachsene entschieden sich öfter für Reparaturen. Eine Einschränkung für einen noch stärkeren Wechsel zu nachhaltigeren Produkten stellten aber für 58 Prozent die höheren Preise dar. Besonders in Portugal (68 Prozent) und Griechenland (62 Prozent) sei das umweltbewusste Verhalten des Unternehmens ein Kriterium bei der Auswahl.Und schon steht bei den Lieferdiensten die nächste Firmenübernahme vor der Tür. Nun wird der türkische Schnelllieferservice Getir, der eine Lieferzeit von zehn Minuten verspricht, Hauptanteilseigner des britischen Anbieters Weezy. Mit diesem Schritt wolle Getir die Expansion in Großbritannien beschleunigen, meldet CNBC . Bislang sei Weezy in 15 Städten auf der Britischen Insel tätig, die Zahl der Mitarbeiter liege bei über 700. Dazu gehörten auch die Kuriere, die als feste Angestellte beschäftigt seien. Insgesamt liege die Mitarbeiterzahl weltweit nun bei mehr als 4.000. Über die finanziellen Hintergründe der Akquisition machten die beiden Unternehmen keine Angaben.