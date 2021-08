Kommt jetzt der große Katzenjammer für viele Online-Shooting-Stars in der Corona-Krise? Gorillas meldet erste Umsatzrückgänge. Das Abo-Kündigungsportal Aboalarm kommunizierte Zahlen zu Kündigungen, die ebenfalls daraufhin deuten. Die Menschheit lässt die Isolation der vergangenen 18 Monate hinter sich. Das ist die gute Nachricht, auch wenn sie für Hellofresh & Co. schmerzhaft werden könnte.

///// HANDEL NATIONAL

Amazon eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden

Platz für 340 Mitarbeiter bietet das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum von Amazon in Dresden, das gestern vom Sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer eröffnet wurde. IT-Experten:innen werden hier an der Cloud von Amazon Web Services (AWS) arbeiten und den Cloud-Service "Amazon Elastic Compute Cloud" (Amazon EC2) entwickeln, heißt es in einer Amazon-Pressemitteilung. Das Unternehmen fördert außerdem den IT-Nachwuchs mit zehn Deutschlandstipendien an der TU Dresden und arbeitet mit dem Medienkulturzentrum zusammen.

Koro-Lebensmittel zurück bei Rewe

Beim ersten Anlauf hat es an vielen Stellen wohl gehakt, deshalb flog der Online-Lebensmittelhändler Koro im Jahr 2018 bei Rewe wieder aus dem Sortiment. Jetzt ist er zurück in zunächst 1.000 Rewe-Filialen und will neue Kundengruppen erschließen. In diesem Jahr sind Koro schon zahlreiche neue Partnerschaften gelungen unter anderen mit der Drogeriemarktkette Dm.



Douglas wächst online besonders stark

Für das zweite Quartal 2021 hat die Parfümeriekette Douglas ein Wachstum von 16,8 Prozent auf 644 Mio. Euro gemeldet. Gerüchten zufolge will das Unternehmen bald an die Börse. Besonders stark zum Wachstum hat das Online-Geschäft beigetragen. Es steht bereits für 42 Prozent der Erlöse. „Die Dynamik im E-Commerce-Geschäft ist ungebrochen“, sagte Douglas-Chefin Tina Müller der Wirtschaftswoche. Auch der stationäre Handel komme zurück. Das Konzernergebnis sank im 2. Quartal um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei einem Verlust von 140 Mio. Euro.

///// HANDEL INTERNATIONAL Großbritanniens Regierung testet die Zulassung ultralanger LKWs





AliExpress erobert Brasilien

Der E-Commerce hat Südamerika erreicht. Zwar bedeuten das Fehlen von Schienenverkehr und der schlechte Zustand der Verkehrsinfrastruktur insgesamt logistische Hürden, doch die Pandemie hat dem Online-Handel Leben eingehaucht. Kein Wunder also, dass der zur Alibaba-Gruppe gehörende



Chinesischer Hafen Ningbo wieder offen

Das staatliche chinesische Fernsehen berichtete gestern, dass am Frachtterminal im Hafen von Ningbo wieder gearbeitet wird. Bis zum 1. September will man wieder den reibungslosen Normalbetrieb erreichen.

Im Vereinigten Königreich fehlen 100.000 Lastwagenfahrer aus Osteuropa. Da die Regierung diesen keine Visa geben will, versucht sie nun auf anderen Wegen den Lieferengpässen Herr zu werden. Getestet werden ultralange LKWs, die im Durchschnitt zwei Meter länger sind als der Standard, berichtet die Tageszeitung The Telegraph . Auch die Supermärkte in Großbritannien werden aktiv und schulen eigenes Personal auf Lastwagenfahrer:in um, heißt es in einem Bericht auf Spiegel.de . Bereits heute sorge man sich um das Weihnachtsgeschäft.Der E-Commerce hat Südamerika erreicht. Zwar bedeuten das Fehlen von Schienenverkehr und der schlechte Zustand der Verkehrsinfrastruktur insgesamt logistische Hürden, doch die Pandemie hat dem Online-Handel Leben eingehaucht. Kein Wunder also, dass der zur Alibaba-Gruppe gehörende Online-Marktplatz AliExpress seine Dienstleistungen in Brasilien, von Zahlungsoptionen bis hin zu Liefernetzwerken erweitert. In der vergangenen Woche hat AliExpress ein Online-Portal für brasilianische Händler freigeschaltet. Darüber hinaus ermöglicht es AliExpress kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Brasiliens, weltweit auf AliExpress einzukaufen.Das staatliche chinesische Fernsehen berichtete gestern, dass am Frachtterminal im Hafen von Ningbo wieder gearbeitet wird. Bis zum 1. September will man wieder den reibungslosen Normalbetrieb erreichen. Die Lage bei den Lieferketten bleibt trotzdem angespannt . Auch für die weiter steigenden Preise gibt es keine Entwarnung. ///// TRENDS & TECH Abo-Dienste wie Audible, Hellofresh und Babbel auf dem Abstieg

Geschäfte und Restaurants sind wieder offen und die Menschen damit raus aus der Isolation. Das könnte die Erklärung für die Ergebnisse sein, die der Kündigungsdienst Aboalarm für das erste Halbjahr 2021 auf der Basis von über 300.000 Vertragskündigungen präsentiert. Besonders betroffen sind die Sprachlern-App Babbel (+523 Prozent) mit einer Versechsfachung der Kündigungen, gefolgt vom Kochboxversender Hellofresh (+402 Prozent) und dem Podcast- und Hörbuch-Plattform Audible (+166 Prozent jeweils gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Über Aboalarm sind mehr als 250 Digital-Abos kündbar. Diese befänden sich nun alle wieder auf Vor-Corona-Niveau, teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.



