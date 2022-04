Die EU-Nachhaltigkeitsstandards stehen in der Kritik: Die Bananenbauern Lateinamerikas verlangen in dieser Woche in einer gemeinsamen Erklärung von der EU eine Übernahme der Mehrkosten. Die Umsetzung mache die Produktion unrentabel. Aus Sicht des E-Commerce-Verband bevh sieht die Welt anders aus: Er begrüßte gestern explizit die einheitlichen europäischen Nachhaltigkeitsregeln für Onlinehändler im Rahmen des europäischen Green Deals. Produzenten und Händler müssen an einem Strang ziehen, damit Nachhaltigkeit gelingt. Es sieht so aus, als gäbe es da noch viel Gesprächsbedarf.

Verpackungsregister LUCID wird zur Pflicht

Die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister weist auf die Pflichten der Händlerinnen und Händler ab 1. Juli 2022 im Rahmen der Novelle des Verpackungsgesetzes hin. Händler und Fulfillment-Partner würden stärker in die Pflicht genommen. Sie müssen sich ins Verpackungsregister LUCID eintragen und sowohl Entsorgung als auch Recycling ihrer Verpackungen bezahlen. Dies erfolge über Systembeteiligungsverträge. Der neue Registrierungsprozess starte am 5. Mai. Auch die Kontrollen würden zunehmen.



Kreislaufwirtschaft: Berliner Start-up Grover erhält Finanzspritze

Wo sehen Investoren neue Zukunftskonzepte für den Handel: im Miet-Commerce. Das Abo-Geschäftsmodell lässt sich einfach auf Elektronik wie Smartphones und Laptops übertragen. Grover, ein Berliner Start-up unter der Führung von Gründer und CEO Michael Cassau hat hehre Ziele: Man wolle Verfügbarkeiten schaffen, statt übermäßigen Konsum fördern und damit weg von der Wegwerfgesellschaft. Gerade hat Grover wieder 330 Mio. Euro an Eigen- und Fremdkapital von Investoren eingesammelt und ist nun über eine Mrd. US-Dollar wert.



Gorillas-Radkuriere verlieren Prozess vor dem Arbeitsgericht Berlin

Nicht immer sind die Urteile vor Gericht so eindeutig wie dieses: Das Arbeitsgericht Berlin erklärte ehemaligen Radkurieren des Lebensmittel-Lieferdienstes Gorillas, dass ein Streik nur dann rechtmäßig ist, wenn er von einer Gewerkschaft getragen wird. Das waren die "wilden" Streiks der Gorillas-Radkuriere im vergangenen Jahr nicht. Eine Modernisierung des Streikrechts lehnte das Gericht ab.



Alipay+ hält Einzug bei Müller-Drogerien

Die Müller-Drogeriemärkte in Deutschland und Österreich akzeptieren künftig Alipay+, die digitale Zahlungs- und Marketinglösung der Ant Group. In einer Pressemitteilung heißt es, die Müller-Drogeriemärkte verbinden sich so mit mehr als einer Milliarde Alipay+Nutzern aus Asien. Aktuell gibt es allerdings wenige asiatische Käufer hierzulande. Aber sie werden ja hoffentlich wieder kommen.

Shein und Klarna eröffnen Popup-Store in London

Meldeportal soll Etsy-Händler vor Nachahmer-Shops schützen

Der auf professionelle Werkzeuge und Werkstattbedarf spezialisierte Online-Fachhändler Contorion konnte sein



Der auf professionelle Werkzeuge und Werkstattbedarf spezialisierte Online-Fachhändler Contorion konnte sein Retourenmanagement in Kooperation mit seinem Logistikpartner FIEGE und dem Retourenspezialisten BuyBay wesentlich verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei gelungen, die Waren wieder schneller in den Verkauf zu bringen und Retourenzeiten zu verkürzen.