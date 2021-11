Endlich ist er da, der Black Friday. Heute, am Tag nach Thanksgiving geht in den USA traditionell die Einkaufs-Post ab. Doch wer genau hinschaut, stellt fest, dass dieses Jahr die Rabatte vielerorts ausbleiben. Wer sich ein neues I-Pad kaufen will, muss dafür viel mehr hinblättern als noch im vergangenen Jahr. Elektronikschnäppchen sind Mangelware. Interessant ist, dass der Black Friday selbst in den konservativsten Einkaufskreisen angekommen ist. Deshalb wird auch dieser Black Friday ein Erfolg, weil alle daran glauben wollen, dass es sich lohnt.

Edeka Südwest investiert eine Mio. Euro in Bringman

Im Edeka-Universum wird gerade über die Zusammenarbeit mit Lieferdiensten diskutiert (das "Morning Briefing" berichtete), jetzt folgen Fakten: Edeka Südwest hat sich nach einem Bericht auf Lebensmittelzeitung.net für eine Million Euro mit zehn Prozent am Lieferdienst Bringman beteiligt. Mehr als 50 an Edeka Südwest angeschlossene Kaufleute sowie einige von Edeka selbst betriebene Läden arbeiteten bereits mit Bringman zusammen, so die LZ, die gelieferte Ware stamme aus ihrem Sortiment. Die Satzung von Bringman sei so geändert worden, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Händlern nicht mehr möglich ist: Unternehmenszweck sei jetzt unter anderem „die Auslieferung von Sachen aus Edeka-Märkten". Eine offizielle Bestätigung von Edeka Südwest gebe es nicht.



Douglas und Gorillas kooperieren testweise in Hamburg

Vom heutigen Donnerstag bis zum Jahresende testen Parfümspezialist Douglas und Lieferspezialist Gorillas in Hamburg eine Kooperation. Wie Douglas mitteilt, geht es um „25 exklusive Beauty- und Lifestyleprodukte", vor allem um Parfüm, Kosmetik, Make-up sowie Kerzen und Home-Accessoires. Vertreten seien unter anderem Düfte von Mercedes-Benz und Annayake. Douglas kündigt "verschiedene exklusive Einzelaktionen für die Kunden:innen von Gorillas" an.



///// HANDEL INTERNATIONAL Klarna schaltet "Pay Now" in den USA frei

Klarna hat angekündigt, sein Angebot an Zahlungsdiensten in den USA um "Pay Now" zu erweitern. Damit können Verbraucher bei allen Online-Händlern, bei denen Klarna verfügbar ist, sofort und vollständig bezahlen, und zwar unabhängig davon, ob sie sich für eine sofortige oder spätere Zahlung entscheiden. Darüber hinaus wird das Unternehmen in Kürze die Klarna-Card auf dem US-Markt einführen , die den zinslosen Pay-in-4-Service von Klarna in ein physisches Kartenformat bringt. Dänemark: Online-Shop "Land" gewinnt EU-Innovationspreis

Mathilde Jakobsen, Gründerin des dänischen Lebensmittel-Onliners „ die Lebensmittelversorgungskette verkürzt und digitalisiert und leichten Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln bietet",



Neue Alkohol-Regeln bei Amazon UK

Amazon hat neue Regeln für den Verkauf von Alkohol über Amazon UK herausgegeben:



Maßgeschneiderte Kleidung legt online deutlich zu

Bis Ende dieses Jahres will der Spezialist für maßgeschneiderte Kleidung Hockerty & Sumissura (AFT-Gruppe) einen Umsatz von 20 Mio. US-Dollar erreichen, das bedeutet ein Wachstum zum Vor-Corona-Jahr 2019 von satten 70 Prozent. Insbesondere maßgeschneiderte Anzüge und Hochzeitsoutfits legen dabei deutlich zu. Im vergangenen Jahr erweiterten



Großbritannien sorgt sich um den Alkoholvorrat an Weihnachten

Die britische Alkoholindustrie warnt vor Lieferengpässen für die Weihnachtsfeiertage, berichtet die Wein- und Spirituosenindustrie, allen voran 49 Unternehmen, darunter Moët Hennessy, Laurent-Perrier und Pernod Ricard. Verkehrsminister Grant Shapps solle dringend Maßnahmen gegen den Mangel an Fahrern und die Lieferprobleme ergreifen.

Die Einkaufslust ist am Black Friday besonders groß, das bestätigt eine Studie von Shopify. In vielen Ländern fiebern die Kunden:innen diesem Tag entgegen. In Deutschland ist die Einkaufslust von 61 auf 65 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Bereits Die Einkaufslust ist am Black Friday besonders groß, das bestätigt eine Studie von Shopify. In vielen Ländern fiebern die Kunden:innen diesem Tag entgegen. In Deutschland ist die Einkaufslust von 61 auf 65 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Bereits seit Oktober suche man nach Schnäppchen , bekennen in Deutschland immerhin 25 Prozent der Befragten. Für 23 Prozent der Deutschen ist der Black Friday kein einzelner Tag, sondern markiert eine Rabatt-Saison. Die meisten Deutschen nutzen den Black Friday auch stationär.