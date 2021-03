///// HANDEL INTERNATIONAL

Das kassenlose Supermarkt-Konzept "Amazon Fresh" hat mit der Eröffnung eines Ladens in der Stadt Ealing Großbritannien erreicht. (Tamebay.com)

In den spanischen Amazon-Logistikzentren der Regionen Madrid und Barcelona sollen die Angestellten kostenlos, regelmäßig und auf freiwilliger Basis auf Covid-19 getestet werden. (Aboutamazon.es)

Internetworld.de diskutiert, ob ein Marken-Leben ohne den Plattformriesen überhaupt denkbar ist, und titelt: " Es gibt Kundengruppen, die kriegt man nur auf Amazon ".

Das Europäische Parlament will, dass Online-Verkäufe besser international nachverfolgt und besteuert werden können. Das sehen Änderungsvorschläge zu einem Gesetzentwurf der EU-Kommission vor, die am gestrigen Mittwoch mit 568 zu 63 Stimmen bei 64 Enthaltungen angenommen wurden. In der EU ansässige Digitalplattformen sollen demnach künftig verpflichtet sein anzugeben, wieviel sie auf ihren jeweiligen Webseiten verdienen. Die Finanzbehörden der EU-Staaten sollen diese Informationen dann schneller austauschen. Nicht-EU-Plattformen werden verpflichtet, so der Plan, sich in einem Mitgliedstaat zu registrieren, in dem sie wesentliche Geschäfte machen, und ihre Umsätze dort zu melden. Meldeverstöße sollen EU-weit einheitlich bestraft werden. Die EU-Kommission ist aufgefordert, bis Ende 2022 einen Bericht zur Umsetzung vorzulegen.Die Nachricht ist nun wirklich keine Überraschung mehr: Auch in der Schweiz hat der Online-Handel 2020 "infolge Corona und temporärem Shutdown" stark zugelegt, und zwar um 27,2 Prozent. Laut Handelverband.swiss erreichte der Umsatz 2020 ein Volumen von 13,1 Mrd. Schweizer Franken, 2,8 Mrd. mehr als im Vorjahr. Größte Gewinner waren Möbel, Sport und Lebensmittel. Dabei legten Händler, die sowohl stationär als auch online arbeiten, am stärksten zu. Das zeige, "welches Potential breit abgestützte Handelsformate im Onlinehandel noch haben".Der US-Händler will den Erfolg seines ersten Verkaufsstreams am 18. Dezember 2020 wiederholen und lädt zum zweiten Mal zum Shoppen auf seinem Tiktok-Kanal ein, diesmal zum Thema Kosmetik (“Spring Shop-Along: Beauty Edition”). Basis ist ein 60-minütiges Tutorial mit Influencern, die live demonstrieren, wie sie mit Walmart-Produkten Haut und Haare pflegen und sich schminken. Die Produkte können über "Pins" in einen Warenkorb gelegt und von dort direkt gekauft werden, ohne Tiktok zu verlassen, kündigt Walmart an . Der Stream startet am 11. März um 21 Uhr EST (12. März, 3 Uhr MEZ). Weitere Events dieser Art seien geplant, so das Unternehmen. Onlinehaendler-News.de hat sich it einem Anbieter von Streamingevents unterhalten, Fazit: "Was wir gerade erleben, ist, dass das chinesische Erfolgsmodell des Shoppens im Livestreaming auch in Europa und den USA immer stärkeren Anklang findet".Der dänische Klemmbaustein-Pionier Lego erntet zwar für den Umgang mit kleinen Händlern in jüngerer Zeit negative Schlagzeilen , will sich aber umfassend digitalisieren, auch für den Handel. Wie das Unternehmen im Rahmen der Jahresergebnisse leider etwas schwammig mitteilt, arbeite man an der "Entwicklung erstklassiger digitaler Prozesse für alle, die mit dem Unternehmen interagieren, von Verbrauchern und Einzelhandelspartnern bis hin zu Lieferanten und Mitarbeitern". Im Jahr 2020 habe die Zahl der Besucher auf Lego.com doppelt so hoch gelegen wie im Vorjahr.