///// HANDEL INTERNATIONAL

Amazon versteht sich auf widersprüchliche Nachrichten: Während die Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren immer wieder Thema sind, kündigt das Unternehmen an, zwei Mrd. US-Dollar bereit zu stellen, "um 20.000 bezahlbare Wohnungen zu schaffen oder zu erhalten". Das soll über Darlehen und Zuschüsse laufen, berichten mehrere Medien. Klingt gut, gilt aber ausschließlich für die Regionen um die Unternehmenszentralen in Arlington, Puget Sound und Nashville, allesamt USA. Gegenprogramm: Vier Amazon-Auslieferer sprechen über die Risiken ihres Jobs.

Und so sieht die Schattenseite des gegenwärtigen Online-Booms am Beispiel der Stadt New York aus: Mehr als 1.000 Filialgeschäfte wurden dort im Laufe des Jahres 2020 geschlossen. Die Zahl der Filialen sank von 7.948 im November 2019 auf 6.891 im November 2020 und damit um 13,3 Prozent, meldet das Center for an Urban Future in seiner Studie "State of the Chains, 2020" . Das sei "bei weitem der stärkste jährliche Rückgang von Kettengeschäften seit dem Beginn unserer Erhebungen vor 13 Jahren". Hauptgrund sei die Coronavirus-Pandemie; in den Branchen Bekleidung, Schuhe, Accessoires, Schmuck, Kosmetika und Heimtierbedarf nennt das Institut aber "eher die wachsende Konkurrenz durch den E-Commerce" als Grund. Ergänzend: Die US-Kaufhauskette Macy's will 2021 rund 45 Läden schließen.