Liebe Leserin, lieber Leser, gestern habe ich Kleinmöbel online bestellt und per Paypal bezahlt. Und trage damit wieder ein kleines bisschen zum Umsatz von Paypal bei. Der übertrifft mit 3,68 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal (plus 14 Prozent) die Erwartungen der Wall Street. Paydirekt, den Paypal-Klon der deutschen Banken, habe ich nicht mal im Relevant Set. Warum auch? Paypal macht so vieles besser, dass es sich in einem Satz zusammenfassen lässt: Sie machen es sich schwer und den Kunden einfach. Paydirekt macht es, wie viele andere deutsche Konzerne, umgekehrt.

Picinic, Disruptor des Lebensmittel-Onlinehandels, beliefert ein halbes Jahr nach dem Start inzwischen 6.500 Kunden aus Kaarst, Neuss, Meerbusch und Düsseldorf-Oberkassel. Weitere 5.000 potenzielle Kunden sind bei Picnic auf der Warteliste. Die Kapazität des Picnic Fulfillment-Centers in Viersen wurde inzwischen von ursprünglichen 3.500 m2 auf 8.500 m2 erhöht. Da geht noch was. Womöglich auch demnächst andernorts. Auf der Liste weiterer Städte könnte Mühlheim an der Ruhr (Tengelmann-Hauptquartier) stehen. Oder auch Essen, Stammsitz von Aldi Nord. Das wäre nicht all zu weit und brächte schöne Schlagzeilen für die PR.

Galaxus dockt in Hamburg an Kurz vor dem Markteintritt in Deutschland bezieht der Schweizer Onlineshop Galaxus seinen Länderhauptsitz in Hamburg. Nach dem Warenlager in Nordrhein-Westfalen und dem EU-Hub in Baden-Württemberg hat das Unternehmen nun bereits drei Standorte im Land.

INTERNATIONAL

HelloFresh übernimmt Rivalen in Kanada

TRENDS & FAKTEN

100 Milliarden Dollar mit Werbung erlösen wird. Schon jetzt ist Amazon eine gewaltige Werbeplattform mit einem gewaltigen Vorteil: Während Google weiß, was Kunden suchen, Facebook die Vorlieben der Nutzer kennt, weiß Amazon, was Kunden gerade kaufen und bald kaufen wollen.



