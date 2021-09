///// NACHHALTIGKEIT





Antikmöbel-Marktplatz Vinterior.co erhält Millionen-Finanzierung

Acht Mio. Pfund hat der britische Online-Marktplatz Die Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers haben 18- bis 25-Jährige ("Generation Z") nach ihren Einkaufsvorlieben gefragt und kommen zu dem Ergebnis : Die Relevanz des Kriteriums "Nachhaltigkeit" hängt unter anderem von der Produktkategorie ab. "Bei Lebensmitteln ist es für drei Viertel der Befragten bedeutsam; bei Kosmetik und Körperpflege für 67 Prozent. Beim Kauf von Bekleidung, Schuhen und Accessoires spielt das Thema immerhin für 64 Prozent eine Rolle", so die Pressemitteilung. Frauen sei Nachhaltigkeit in allen Produktkategorien etwas wichtiger als Männern.Acht Mio. Pfund hat der britische Online-Marktplatz Vinterior.co in einer Series-A-Finanzierungsrunde erhalten, meldet Tech.eu . Das 2016 gegründete Startup handelt mit antiken und klassischen ("vintage") Möbeln und gilt als Re-Commerce-Marktplatz. (Nicht verwechseln: Vinterior.de aus Grünendeich in Deutschland ist ein anderes Unternehmen.)

"Kriminelle Hacker setzen nach einer neuen Datenanalyse bei Cyberangriffen immer häufiger auf automatisierte Massenattacken" – so fasst die Deutsche Presse-Agentur den diesjährigen „Cybercrime Report“ des britischen Unternehmens Lexisnexis zusammen. Die Zahl bot-gestützter Angriffe habe im ersten Halbjahr 2021 geschätzt 1,2 Mrd. betragen, was einem Plus von 41 Prozent entspreche. Die Zahl nicht-automatisierter Angriffe sei dagegen um 30 Prozent gesunken. Haupt-Ursprungsland seien die USA, Hauptzielbranche die Finanzwirtschaft.Noch bis Ende Oktober spendet Amazon in Großbritannien für jedes elektrische oder elektronische Gerät, das über das hauseigene Recyclingprogramm an das Unternehmen zurückgegeben wird, fünf Pfund an die Organisation WRAP (Waste & Resources Action Programme). Ziel sind 20.000 Geräte, berichtet Tamebay.com , das wären 100.000 Pfund (ca. 117.000 Euro). eigenen Angaben zufolge über den eigenen Right Now Climate Fund für Naturschutzgebiete in ganz Europa, vornehmlich um die eigenen Standorte herum. Den Anfang macht mit zwei Mio. Euro das Programm Parco Italia, das 22 Millionen Bäume in 14 italienischen Ballungsgebieten pflanzen will.