Liebe Leserin, lieber Leser, kreativ sind sie, die etailment-Leser. Für unsere heutige Illustration zum Verbot des Amazon Dash Buttons kamen bei Twitter reichlich Textvorschläge für die Bildunterzeile. Innovationsfeindliche (findet Amazon) Nachrichten muss man manchmal eben mit Humor nehmen. Die weiteren News des Tages sind ohnehin ernst genug.

Eigenmarke bislang noch nicht integriert. Der Attacke mit Ankündigung. Amazon bringt seine Eigenmarke „Whole Foods Market" nach Deutschland und verkauft damit zunächst Bio-Lebensmittel wie Kürbiskerne, Cashews, Quinoa und Basmatireis. In Prime Now und Amazon Fresh wurde diebislang noch nicht integriert. Der Supermarkt-Blog schaut noch genauer in die Regale.

50%-E-Commerce Anteil. Wer ein bisschen träumen möchte, liest dort auch wie sich seiner Ansicht nach die Marge der Zukunft dank Personalisierung, Eigenmarken und so weiter steigern könnte.



Großfusion im Buchhandel

Großfusion im Buchhandel

Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia und die Nummer vier, die Mayersche, fusionieren. 350 Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum und mehrere Online-Shops sollen dann wohl auch Synergien im Wettbewerb mit Amazon möglich machen.

Einkaufsallianz mit dem französischen Händler Fnac Darty vorerst aufs Eis. Die Zukunft sei ungewiss, heißt es bei der Media-Markt-Saturn legt sein Prestigeprojekt einer europäischenmit dem französischen Händler Fnac Darty vorerst aufs Eis. Die Zukunft sei ungewiss, heißt es bei der Lebensmittel Zeitung

Homeshopping-Anbieter wie HSE24 werden als Multichannel-Händler gerne mal übersehen (auch von uns). Nicht aber vom Kunden. Von rund 821 Millionen Euro Umsatz (Tendenz steigend) kommt ein erklicklicher Teil aus dem Netz. Mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes macht HSE24 inzwischen durch Bestellungen über PC, Tablet oder Smartphone, davon macht das mobile Geschäft rund ein Drittel aus. Allein der Bereich E-Commerce in der deutschsprachigen Region wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um 14 Prozent auf 186 Millionen Euro. In der nun gestarteten

TV-Kampagne (u.a. auf RTL, RTL2, Vox, Sat.1, Kabel1) von Neverest, die im Radio und digital verlängert wird, rücken HSE24 denn auch logischerweise " konsequent den Online-Kanal in den Vordergrund, um die Kundinnen zum Kauf über hse24.de zu animieren", sagt Peter Breiling, Leiter Marketing HSE24.

INTERNATIONAL

Streamingdienst ist werbefinanziert und zeigt alte Schinken. Vorerst aber nur in den USA. IMDB ist ein gewaltiges Datenportal rund um Filmen und Serien und gehört zu Amazon. Amazon startet mit IMDb Freedive Fernsehen für lau. Derist werbefinanziert und zeigt alte Schinken. Vorerst aber nur in den USA. IMDB ist ein gewaltiges Datenportal rund um Filmen und Serien und gehört zu Amazon. Mehr bei Variety.

Daten schneller in die Cloud wuppen. Amazon kauft das Cloud-Computing-Start-up CloudEndure für 250 Millionen Dollar . Die Software des israelischen Start-ups sollschneller in die Cloud wuppen.

TRENDS & FAKTEN

Falls Sie sich schon wieder gejagt fühlen, der Tag schon wieder rast, und Sie denken, dass Sie nirgendwo ankommen, dann gönnen Sie sich dieses neunminütige



Falls Sie sich schon wieder gejagt fühlen, der, und Sie denken, dass Sie nirgendwo ankommen, dann gönnen Sie sich dieses neunminütige Video mit @MarcusJHBrown. Gern geschehen.

57 Prozent der deutschen Online-Shopper haben schon Sofa, Sessel und andere Einrichtungsgegenstände im Netz bestellt. Das meldet Tusted Shops auf Basis der Zahlen einer Umfrage von Appinio. Da könnte man nun jubeln über die digitale Akzeptanz, man darf auch sicher sein, dass der Online-Möbelhandel deutlich wächst. Doch solange solche Umfrage nicht von vorne herein die Angabe von jedem Teelicht oder Garderobenhaken (Einrichtungsgegenstand) ausschließen, sagen derlei Zahlen weniger als ein unterbelichtete Powerpoint-Folie.



57 Prozent der deutschen Online-Shopper haben schon Sofa, Sessel und andere Einrichtungsgegenstände im Netz bestellt. Das meldet Tusted Shops auf Basis der Zahlen einer Umfrage von Appinio. Da könnte man nun jubeln über die digitale Akzeptanz, man darf auch sicher sein, dass der Online-Möbelhandel deutlich wächst. Doch solange solche Umfrage nicht von vorne herein die Angabe von jedem Teelicht oder Garderobenhaken (Einrichtungsgegenstand) ausschließen, sagen derlei Zahlen weniger als ein unterbelichtete Powerpoint-Folie.

Start-up des Tages

Wo informiert man sich, wenn man Produkte miteinander vergleichen und sie anschließend vor Ort kaufen möchte? Dafür soll laut Gründer und Geschäftsführer Thomas Lopp, sein Portal anzeiger24.de die erste Anlaufstelle werden.

Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Auf die neue Zentrale in Karlsruhe, auf das neue Verteilzentrum in Wustermark, auf die Eröffnung jedes neuen dm-Marktes, auf alle Prozesse, Arbeitsweisen, Arbeitsmittel und auf die Kommunikation mit Kunden und Kollegen.



Die Digitalisierungsoffensive von dm Drogeriemarkt hat Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Auf die neue Zentrale in Karlsruhe, auf das neue Verteilzentrum in Wustermark, auf die Eröffnung jedes neuen dm-Marktes, auf alle Prozesse, Arbeitsweisen, Arbeitsmittel und auf die Kommunikation mit Kunden und Kollegen.