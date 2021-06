Die Nachrichtenlage zum Wochenende ist diffus: Amazon droht Ungemach von den Wettbewerbshütern in Großbritannien und der Luxemburger Behörde CNPD. Gegen den Lebensmittelschnelldienst Gorillas protestieren nun auch die Mitarbeiter in Berlin. Yousign, Klarna sowie Getir holen sich frische Millionen. Mister Spex will im Juli an die Frankfurter Börse. Und dann ist da noch der Spielzeughersteller Mattel, der die Markenrechte an der legendären Barbie-Puppe hält. Die Ankündigung einer Barbie-Loves-the-Ocean-Kollektion hat es in unsere neue Rubrik Nachhaltigkeit geschafft.

///// HANDEL NATIONAL

Gorillas-Mitarbeiter fordern Solidarität mit Santiago

Nachdem wir gestern über Bürgerproteste gegen den Schnelllieferdienst Gorillas berichtet haben, rücken heute dessen Mitarbeiter in den Fokus. Diese haben nach der Entlassung eines Kollegen (Santiago) die Arbeit in mehreren Berliner Warenlagern niedergelegt und fordern dessen Wiedereinstellung. Streikorganisator ist das „Gorillas Workers Collective", das bereits die Gründung eines Betriebsrats initiiert hat und sich über Twitter für die Rechte der Mitarbeiter einsetzt. Gorillas hat die Kündigung des Mitarbeiters bestätigt.



DHL plant Einsatz von 2.000 Lagerroboter

Die Logistikbranche treibt das Wachstum in der Robotik-Branche voran. Einem Bericht auf ZDNet zufolge, wird der deutsche Paketdienstleister DHL im Jahr 2022 bis zu 2.000 neue Lagerroboter von Locus Robotics einsetzen. Die Zusammenarbeit werde gerade pilotiert. Die Zukunft gehöre den hybriden Mensch-Roboter-Logistiklagern. Nach Angaben von Locus Robotics sind die Roboter autonom und nutzen maschinelles Sehen, um die Artikel strategisch zu identifizieren und auf einer Linie zu platzieren. Sie berechnen außerdem eine optimale Trajektorie und Greifstrategie und lernen mit der Zeit dazu.



Mister Spex will am 2. Juli an die Börse

Schon seit einigen Monaten wird spekuliert, wann der Online-Optiker Mister Spex den Börsengang wagt, jetzt steht er für den 2. Juli 2021 in Frankfurt am Prime Standard fest. Wie die Wirtschaftswoche aus Investorenkreisen erfuhr, sollen beim IPO Aktien im Wert zwischen 300 und 400 Mio. Euro ausgegeben werden. Damit läge die Unternehmensbewertung bei rund einer Mrd. Euro.



Zalando feiert den Optimismus

Der Online-Modehändler Zalando will zur Stimmungsaufhellung in der Post-Pandemie-Zeit beitragen und feiert ein europaweites Mode- und Kunstfestival unter dem Slogan „Festival of Optimism". Die Sommerkampagne umfasst einen Mix aus physischen und Online-Veranstaltungen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon im Visier der britischen Wettbewerbsbehörde

Auch von EU-Seite droht dem Luxemburger Behörde CNPD schlägt ein Bußgeld von mehr als 425 Mio. Dollar vor.



Chinesischer Essenslieferdienst Meituan stellt 60.000 Mitarbeiter ein

In China wachsen die Essenslieferdienste in den Himmel. Einer der größten Anbieter, das Pekinger Unternehmen Meituan, will allein bis Ende 2021 weitere 60.000 Mitarbeiter einstellen, vor allem für die Auslieferung und sein Marketing-Team. Bereits im April kündigte

