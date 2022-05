Laut IFO-Geschäftsklima-Index hellt sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft auf. Dazu passt, dass die EZB die Zinsen ab Juli erhöht und die Negativzinsen ab September abgeschafft sein sollen. Der Dollar marschierte gestern endlich mal wieder in die richtige Richtung. Täten sich dann noch Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland am Horizont auf und würde China Herr über das Coronavirus – ja dann könnten wir alle vielleicht bald aufatmen. Wären da nicht die Affenpocken. Mist.

///// HANDEL NATIONAL

Das Treueprogramm Rakuten startet in Deutschland

Seit gestern ist das ursprünglich aus Japan stammende Treueprogramm Rakuten über rakuten.de auch in Deutschland aktiv. Die Mitglieder erhalten sogenannte Cashbacks, wenn sie online bei auf der Webseite gelisteten Partnershops einkaufen. Den Cashback kann man in Punkte umwandeln, Gutscheine erwerben, bei Rakuten-TV einlösen oder Viber Out-Guthaben zum Telefonieren aufladen. Außerdem ist es möglich, den Gegenwert des Cashbacks auf ein beliebiges Konto oder an Paypal zu transferieren. Viele große Online-Marken und -Marktplätze sind auf der Webseite gelistet. Die Cashbacks liegen in der Regel im niedrigen einstelligen Bereich, auch wenn die Pressemitteilung mit bis zu 30 Prozent wirbt. Weltweit hat Rakuten bereits 1,6 Mrd. Mitglieder in 30 Ländern. Neben Deutschland ist das Treueprogramm ab sofort auch in Großbritannien und Spanien zu finden.

Zufriedene Kunden: Hybride Konzepte entzerren die Kassenzone im stationären Handel

Amazon und ING Deutschland stellen Flexkredit für Verkaufspartner vor

Durch die Partnerschaft von ING Deutschland mit Amazon steht teilnahmeberechtigten Amazon-Verkaufspartnern seit dem Jahr 2020 ein Kreditangebot zur Verfügung. Dieses wird nun durch ein zweites Finanzprodukt, den Flexkredit, erweitert. Damit erhalten Verkaufspartner Zugang zu einer weiteren Finanzierungsquelle, nämlich einer revolvierenden Kreditlinie mit einem Limit zwischen 10.000 und 750.000 Euro, die flexibel in Anspruch genommen werden kann. Amazon ist Kreditvermittler und leitet die Anfragen an die ING Deutschland weiter.



Mehr B2C-Marktplätze in der DACH-Region

Die Zahl der aktiven Online-Marktplätze ist in den vergangenen zwei Jahren in der DACH-Region um 40 Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Digital-Beratung Ecom Consulting und dem Spezialisten für Bewertungsmanagement, Gominga. Insgesamt gibt es 214 aktive Marktplätze, was eine Verdreifachung seit dem Jahr 2015 darstellt.



C&A mit neuer E-Commerce-Plattform

Der Modehändler C&A hat mit Hilfe der Digitalagentur DEPT seinen Onlineshop erneuert. Dieser wurde mit einer modernen Headless-Microservice-Architektur ausgestattet. Der zentrale digitale Touchpoint mit neuer Navigation unterstützt auch den Omnichannel Customer Journeys. Stolz ist man auf frisches Design und Inhalte, die eine verbesserte User Experience bedeuten.

///// HANDEL INTERNATIONAL Klarna streicht zehn Prozent der Stellen

Der Bezahldienstleister Klarna streicht mit dem Hinweis auf die Ukraine-Krise, die Inflation und eine „ wahrscheinliche" Rezession vorsorglich zehn Prozent der Stellen im Unternehmen. Laut einer Berechnung des



Weird Fish kündigt Präsenz bei Next und Zalando an

Die britische Bekleidungsmarke Weird Fish - bisher neben der eigenen Webpräsenz vor allem bei Amazon, Ebay und Onbuy aktiv - hat neue Partnerschaften mit den Online-Händlern Next und Zalando angekündigt. Ziel sei es, die Reichweite im Ausland und ihre E-Commerce-Abteilung auszubauen. Weird Fish ist ein Casualwear-Label mit komplettem Damen- und Herrenbekleidungssortiment. Man wolle neue Märkte und Wachstumsmöglichkeiten identifizieren, heißt es bei Weird Fisch. Die Zusammenarbeit mit Next und Zalando sei deshalb ein logischer Schritt. Die Online-Verkäufe hätten sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt.



Grußkartenanbieter Moonpig will Geschenkeanbieter Buyagift übernehmen

Wieder einmal tut sich zusammen, was zusammen passt: Moonpig plane die strategische Übernahme von Buyagift für 124 Mio. britische Pfund, berichtet

Die britische Bekleidungsmarke Weird Fish - bisher neben der eigenen Webpräsenz vor allem bei Amazon, Ebay und Onbuy aktiv - hat neue Partnerschaften mit den Online-Händlern Next und Zalando angekündigt. Ziel sei es, die Reichweite im Ausland und ihre E-Commerce-Abteilung auszubauen. Weird Fish ist ein Casualwear-Label mit komplettem Damen- und Herrenbekleidungssortiment. Man wolle neue Märkte und Wachstumsmöglichkeiten identifizieren, heißt es bei Weird Fisch. Die Zusammenarbeit mit Next und Zalando sei deshalb ein logischer Schritt . Die Online-Verkäufe hätten sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt.Wieder einmal tut sich zusammen, was zusammen passt: Moonpig plane die strategische Übernahme von Buyagift für 124 Mio. britische Pfund, berichtet Internetretailing.net . Das wachsende Angebot an Geschenken und Erlebnissen gehöre ins eigene Portfolio. Vor kurzem hat Moonpig das Angebot von physischen Geschenken bereits durch die Zusammenarbeit mit Virgin Wines bis Cath Kidston erweitert. ///// TRENDS & TECH Marktplätze und ERP: Auf die Automatisierung kommt es an

Eine große Menge an Produkten automatisiert auf unterschiedlichste Marktplätze zu bekommen, ist das eine. Eine andere Sache ist das, was danach folgt: Bezahlung, Rechnung, Versand, Logistik, Storno, Retoure, Offene-Posten-Ausgleich. Diese Abläufe ebenfalls zu automatisieren, ist die eigentliche Herausforderung im Marktplatz-Geschäft, sagt



