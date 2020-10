Kundensegmentierung, Datenanalyse,– die Themen des Blog-Beitrags waren interessant, spannend aber war der Absender: die Spielwarenmesse! Wie andere Messen, sind auch die Nürnberger bemüht, potenziellen Besuchern Mehrwert zu liefern. Der Beitrag liefert eine knappe Einführung in das Thema und bringt Beispiele von Rossmann und Lidl Plus. Aber er ist vor allem ein gutes Zeichen : Die digitale Transformation ist jetzt auch im Spielwarenhandel Thema!13 Filialen betreibt die Garten-Center-Kette Pflanzen-Kölle, fünf davon in Berlin, drei jeweils in Bayern und Baden-Württemberg. Dort hat das Unternehmen auch mit dem Einsatz von Scan&Go-Check-outs begonnen, die Kunden in Heilbronn, Fellbach und Stuttgart nutzen können. Dazu kommt noch die Filiale in Nürnberg. An die große Glocke hängen das aber weder Pflanzen-Kölle noch der technische DienstleisterDie virtuelle Webkonferenz "E-Commerce-Tage online", die heute startet, ist für Teilnehmer kostenlos. Bis Donnerstag werden in über 30 Online-Vorträgen und zahlreichen interaktiven Q&A-Sektionen aktuelle E-Commerce-Strategien, Digitalisierungsprojekte, Online-Marketing, Plattformkonzepte, Payment-Entwicklungen, Logistik-Trends und vieles mehr vorgestellt und diskutiert. Die Beiträge stehen den Teilnehmern kostenlos und bis Ende 2020 zur Verfügung.