Booking.com ist in vielen Ländern die unbestrittene Nummer eins auf dem Online-Reisemarkt. So auch in der Schweiz, doch hier erhält der Riese jetzt einen kräftigen Tritt ans Schienenbein. Aldi Suisse Tours zieht in den wöchentlichen Werbeheftchen einen direkten Preisvergleich für ein Hotel im Berner Oberland. Ein guter Schachzug, denn mit dem direkten Preisvergleich und dem Schriftzug von Booking.com ist die Aufmerksamkeit garantiert. In der ersten Reaktion äußert sich Booking.com noch inhaltsleer, aber wenn der Discounter daraus eine Kampagne aufbaut, kann es eine spannende und unterhaltsame Frühjahrssaison werden.

Lufthansa will die Frachtkapazitäten ausbauen

Nach Rekordzahlen im vergangenen Jahr steht 2022 bei Lufthansa Cargo die Vergrößerung der Flotte auf der Liste. Zu den Flugzeugen gehören Boeing 777F und Airbus A350F für Langstreckenflüge, aber auch kleinere Maschinen, berichtet Airliners.de. Möglich seien dabei auch Einsätze für Aerologic, ein Joint Venture von Lufthansa Cargo und DHL Express. Bereits am 15. März wolle Lufthansa Cargo die erste von zwei Airbus-Maschinen von Frankfurt aus in den Mittelstreckenverkehr schicken, das zweite Flugzeug nehme den Betrieb im Juli auf. Die Geschäftsleitung von LH Cargo gehe vor allem von einer Nachfrage von Spediteuren, Integratoren, Postunternehmen und Zulieferern aus dem E-Commerce-Sektor. Der Online-Handel sei der "Haupttreiber" für den Umsatz von 3,8 Milliarden Euro und dem Rekordgewinn in Höhe von 1,49 Milliarden Euro gewesen.



Kräftiges Wachstum für den digitalen Werbemarkt

Der digitale Display-Werbemarkt kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Nach den Zahlen des Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) ging es um über eine Milliarde Euro (24,7 Prozent) nach oben. Insgesamt erreichte der Umsatz 2021 ein Volumen von 5,12 Milliarden Euro. Bei den Werbeformen lag nach Angaben des Verbands das Programmatic Advertising mit 70 Prozent an der Spitze. Für dieses Jahr wird hier ein Volumen von mehr als vier Milliarden und ein Anteil von 71 Prozent erwartet. Die stärksten Branchen seien wieder einmal Dienstleistungen, Handel und Kfz gewesen, hohes Potenzial hätten Medien, Körperpflege und Ernährung.





Online-Händler erhält Schadenersatz vom Ido-Verband

Ein Online-Händler hat sich vor dem Landgericht Köln gegen den Ido-Verband durchsetzen können und erhält nun vom Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V. (Ido) einen Schadenersatz, berichtet Ibusiness. Nach der Zahlung der Abmahnpauschale und der Vertragsstrafe eines Falls aus dem Jahr 2015 habe der Händler die Unterlassungserklärung 2021 wegen Rechtsmissbrauch gekündigt. Nun entschied das Gericht zu seinen Gunsten. Das Gericht begründet dies unter anderem dadurch, dass Ido "als angeblicher Verband zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen in erster Linie darauf ausgerichtet ist, Personen (…) unangemessen hohe Vergütungen und andere Zuwendungen insbesondere aus den Einnahmen aus Abmahnkosten und Vertragsstrafen zukommen zu lassen". So sollen 2021 44 Prozent der Einnahmen des Ido unmittelbar oder mittelbar an sechs Personen geflossen sein.