„ Wenn ich groß bin, möchte ich CEO werden" für Mädchen und Jungen gleichermaßen angeboten. vorherrschende Gender-Stereotype leisten. Einer Studie an der Freien Universität Brüssel zufolge führen Geschlechternormen für Mädchen und Jungen zu stereotypen Berufswünschen. Ab sofort wolle das Unternehmen nur noch Altersangaben machen. In der neu erschienen JBC-Kollektion, die gestern online in den Verkauf ging, werden Pullover zu Berufsbilderwünschenfür Mädchen und Jungen gleichermaßen angeboten.

Alessandro Paluzzi in einem Twitter-Tweet über einen neuen "Get-Quote"-Sticker im Instagram-Code und hat damit Spekulationen über die Nutzung losgetreten, bevor überhaupt klar ist, welche Bedeutung das englische Wort „ Quote" hat. Abwarten.

Neue Partnerschaft von Spinnova und The North Face für nachhaltige Hochleistungstextilien

Eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Textilien wolle man schaffen, heißt es beim finnische Textilproduzent Spinnova, der mit der zum US-Konzern VF Corporation gehörenden Marke The North Face eine Partnerschaft geschlossen hat.



Viele Ideen für Start-ups entstehen aus eigenen Erfahrungen, so auch bei Cynthia Völkers, die von Freundinnen erfuhr, wie schwierig das Einkaufen von Kleidung während der Schwangerschaft ist. Als sie es dann am eigenen Leib erfuhr, beschloss sie ein nachhaltiges Modelabel für Schwangere zu gründen und produziert nun Basic-Mode-Sets (3-5 Teile) aus Bio-Materialien in einheitlichen Farben. Die erste Kollektion war innerhalb von sechs Wochen ausverkauft. Der "The Mama Set"-Onlineshop startete im Frühjahr 2020, geworben wird mit schwangeren Instagramerinnen und über Facebook.

Testteilnehmer:innen und schlägt dann Pakete vor, die entlang der genutzten Straßenbahnen transportiert werden müssen. Die Pakete können mittels QR-Code in Paketboxen an den Bahn-Stationen abgeholt und ablegt. Das Einsparungspotenzial für Treibhausgase wird auf 20 Prozent geschätzt.

Die belgische Modekette JBC will mit dem Verzicht auf geschlechterspezifische Etiketten, Schilder und Hinweise einen Beitrag gegenWas hat Instagram da wohl in seinem Code versteckt? Kommt ein neuer Sticker, mit dem man Angebote an die Nutzer:innen machen kann? Laut Onlinemarketing.de berichtet der EntwicklerEin Logistik-Experiment in Wien sorgt für Aufmerksamkeit: Da die Straßenbahnen fast alle Punkte der Stadt verbinden, testet der Betreiber der Wiener Linien gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut Austria nun die Idee, ob man die Fahrgäste als potenzielle Paketzusteller nutzen kann . Eine App analysiert dafür zunächst die täglichen Routen der